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Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет - РИА Новости, 15.02.2022
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет
Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:30
2022-02-15T11:30
2022-02-15T11:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
москва
николай малышев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.За последние сутки в Москве было выявлено 8 160 новых случаев COVID-19, а накануне - 9 616.По его словам, люди все еще плохо соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Врач-инфекционист подчеркнул, что важно продолжать вакцинацию и соблюдать меры барьерной защиты.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, николай малышев
11:30 15.02.2022 (обновлено: 11:56 15.02.2022)
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет
Инфекционист Малышев назвал снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве "пилой"