https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772863080.html

Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет

Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет - РИА Новости, 15.02.2022

Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет

Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:30

2022-02-15T11:30

2022-02-15T11:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

москва

николай малышев

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.За последние сутки в Москве было выявлено 8 160 новых случаев COVID-19, а накануне - 9 616.По его словам, люди все еще плохо соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Врач-инфекционист подчеркнул, что важно продолжать вакцинацию и соблюдать меры барьерной защиты.

https://ria.ru/20220128/omikron-1769975383.html

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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, николай малышев