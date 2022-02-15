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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772863080.html
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет - РИА Новости, 15.02.2022
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет
Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:30
2022-02-15T11:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
москва
николай малышев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.За последние сутки в Москве было выявлено 8 160 новых случаев COVID-19, а накануне - 9 616.По его словам, люди все еще плохо соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Врач-инфекционист подчеркнул, что важно продолжать вакцинацию и соблюдать меры барьерной защиты.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, николай малышев
11:30 15.02.2022 (обновлено: 11:56 15.02.2022)
 
Инфекционист допустил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снова возрастет

Инфекционист Малышев назвал снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве "пилой"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Москве временное, это "пила", далее опять возможен рост, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
За последние сутки в Москве было выявлено 8 160 новых случаев COVID-19, а накануне - 9 616.
"Нет, пока что это "пила", надо понаблюдать несколько дней или даже парочку недель. Безусловно, еще будет повышение",- сказал Малышев отвечая на вопрос, означает ли такая статистика, что волна заболеваемости идет на спад и затухает.
По его словам, люди все еще плохо соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Врач-инфекционист подчеркнул, что важно продолжать вакцинацию и соблюдать меры барьерной защиты.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваНиколай Малышев
 
 
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