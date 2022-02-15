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В Москве за сутки госпитализировали 1122 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1122 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1122 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 8160 случаев COVID-19, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:09
2022-02-15T11:09
2022-02-15T11:09
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 8160 случаев COVID-19, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8160, госпитализированы - 1122 человека, выздоровели - 29 967 человек, 84 человека умерли за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 9616 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 621 652 случая коронавируса, выздоровели 2 244 013 человек, умерли 40 186 человек.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 1122 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 8160 случаев заражения коронавирусом