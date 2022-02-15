https://ria.ru/20220215/klip-1772696580.html

Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"

Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики" - РИА Новости, 15.02.2022

Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"

Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:29

2022-02-15T06:29

2022-02-15T06:29

культура

новости культуры

илья лагутенко

рене магритт

музыка

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мумий тролль

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре 2020 года. Психоделический клип создала Александра Бразгина, вдохновляясь работами бельгийского художника-сюрриалиста Рене Магритта и советской анимацией. В результате у нее получилась своеобразная анимационная бродилка со всевозможными отсылками к другим клипам группы, а также киноработам фронтмена Ильи Лагутенко.По словам Лагутенко, идею он вместе с командой придумал легко. "Нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе", — вспоминал он.А вот на создание анимированных персонажей ушло много времени, в том числе из-за нескольких локдаунов, отпусков и работы над новым музыкальных материалов. Первые зрители отметили в комментариях, что видео получилось "уютным" и "сказочным", а некоторые даже захотели окунуться в этот странный мир, созданный "Мумий Тролль" и Бразгиной.

https://ria.ru/20210923/klip-1751303029.html

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новости культуры, илья лагутенко, рене магритт, музыка, youtube, мумий тролль