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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/klip-1772696580.html
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики" - РИА Новости, 15.02.2022
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"
Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T06:29
2022-02-15T06:29
культура
новости культуры
илья лагутенко
рене магритт
музыка
youtube
мумий тролль
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре 2020 года. Психоделический клип создала Александра Бразгина, вдохновляясь работами бельгийского художника-сюрриалиста Рене Магритта и советской анимацией. В результате у нее получилась своеобразная анимационная бродилка со всевозможными отсылками к другим клипам группы, а также киноработам фронтмена Ильи Лагутенко.По словам Лагутенко, идею он вместе с командой придумал легко. "Нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе", — вспоминал он.А вот на создание анимированных персонажей ушло много времени, в том числе из-за нескольких локдаунов, отпусков и работы над новым музыкальных материалов. Первые зрители отметили в комментариях, что видео получилось "уютным" и "сказочным", а некоторые даже захотели окунуться в этот странный мир, созданный "Мумий Тролль" и Бразгиной.
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новости культуры, илья лагутенко, рене магритт, музыка, youtube, мумий тролль
06:29 15.02.2022
 
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"

Группа "Мумий Тролль" выпустила психоделический клип на песню "Вертолетики"

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре 2020 года.
Психоделический клип создала Александра Бразгина, вдохновляясь работами бельгийского художника-сюрриалиста Рене Магритта и советской анимацией. В результате у нее получилась своеобразная анимационная бродилка со всевозможными отсылками к другим клипам группы, а также киноработам фронтмена Ильи Лагутенко.
По словам Лагутенко, идею он вместе с командой придумал легко. "Нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе", — вспоминал он.
А вот на создание анимированных персонажей ушло много времени, в том числе из-за нескольких локдаунов, отпусков и работы над новым музыкальных материалов.

"Вертолетики" — это состояние души (а может и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот — беспричинно-смурным", — объяснил смысл ролика Илья Лагутенко.

Первые зрители отметили в комментариях, что видео получилось "уютным" и "сказочным", а некоторые даже захотели окунуться в этот странный мир, созданный "Мумий Тролль" и Бразгиной.
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КультураНовости культурыИлья ЛагутенкоРене МагриттМузыкаYouTubeМумий Тролль
 
 
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