https://ria.ru/20220215/klip-1772696580.html
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики" - РИА Новости, 15.02.2022
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"
Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T06:29
2022-02-15T06:29
2022-02-15T06:29
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илья лагутенко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре 2020 года. Психоделический клип создала Александра Бразгина, вдохновляясь работами бельгийского художника-сюрриалиста Рене Магритта и советской анимацией. В результате у нее получилась своеобразная анимационная бродилка со всевозможными отсылками к другим клипам группы, а также киноработам фронтмена Ильи Лагутенко.По словам Лагутенко, идею он вместе с командой придумал легко. "Нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе", — вспоминал он.А вот на создание анимированных персонажей ушло много времени, в том числе из-за нескольких локдаунов, отпусков и работы над новым музыкальных материалов. Первые зрители отметили в комментариях, что видео получилось "уютным" и "сказочным", а некоторые даже захотели окунуться в этот странный мир, созданный "Мумий Тролль" и Бразгиной.
https://ria.ru/20210923/klip-1751303029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, илья лагутенко, рене магритт, музыка, youtube, мумий тролль
Группа "Мумий Тролль" представила анимационный клип на песню "Вертолетики"
Группа "Мумий Тролль" выпустила психоделический клип на песню "Вертолетики"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре 2020 года.
Психоделический клип создала Александра Бразгина, вдохновляясь работами бельгийского художника-сюрриалиста Рене Магритта и советской анимацией. В результате у нее получилась своеобразная анимационная бродилка со всевозможными отсылками к другим клипам группы, а также киноработам фронтмена Ильи Лагутенко.
По словам Лагутенко, идею он вместе с командой придумал легко. "Нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе", — вспоминал он.
А вот на создание анимированных персонажей ушло много времени, в том числе из-за нескольких локдаунов, отпусков и работы над новым музыкальных материалов.
"Вертолетики" — это состояние души (а может и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот — беспричинно-смурным", — объяснил смысл ролика Илья Лагутенко.
Первые зрители отметили в комментариях, что видео получилось "уютным" и "сказочным", а некоторые даже захотели окунуться в этот странный мир, созданный "Мумий Тролль" и Бразгиной.