https://ria.ru/20220215/klimov-1772918272.html

В Совфеде прокомментировали обращение Госдумы к Путину по Донбассу

В Совфеде прокомментировали обращение Госдумы к Путину по Донбассу - РИА Новости, 15.02.2022

В Совфеде прокомментировали обращение Госдумы к Путину по Донбассу

Обращение Госдумы к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР не предполагает какого-то "вторжения" куда-либо, это отражение мнения большой части россиян, заявил РИА... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:57

2022-02-15T14:57

2022-02-15T14:57

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Обращение Госдумы к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР не предполагает какого-то "вторжения" куда-либо, это отражение мнения большой части россиян, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла подготовленное КПРФ обращение к главе российского правительства о признании Донецкой и Луганской народных республик."Тот документ, который сегодня приняла Госдума, он не предполагает, какого-то ни было вторжения куда-то", - сказал парламентарий.По его словам, это призыв отражения мнения большой части россиян.Климов отметил, что сам по себе документ "не является законом, он является обращением к главе государства о том, чтобы глава государства в рамках своих полномочий принимал те или иные решения".Сенатор отметил, что "люди, которые находятся в Госдуме, представляют не только свои партии, но и интересы граждан России". "Среди граждан РФ есть такого рода настроения", - сказал Климов.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

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политика, днр, лнр, госдума рф, андрей климов