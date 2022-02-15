https://ria.ru/20220215/kisi-1772829545.html

Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений

Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений - РИА Новости, 15.02.2022

Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений

Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность в связи с проходящими военными учениями России в Японском и Охотском морях и подчеркнул, что Токио... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:05

2022-02-15T08:05

2022-02-15T08:07

япония

россия

вмф рф

нобуо киси

японское море

охотское море

безопасность

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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность в связи с проходящими военными учениями России в Японском и Охотском морях и подчеркнул, что Токио расценивает это как "демонстрацию военных возможностей РФ как на западе, так и на востоке на фоне сложной ситуации по Украине"."На фоне недавних передвижений российских военных на границе с Украиной, мы полагаем, что (Россия – ред.) повышает активность для демонстрации военных возможностей как на западе, так и на востоке", - отметил министр.Киси также добавил, что с 1 февраля правительство Японии зафиксировало активность 24 судов Тихоокеанского флота РФ в Японском и Охотском морях и продолжает "следить за действиями с серьезной обеспокоенностью".В январе-феврале во всех зонах ответственности российских флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова. Основная направленность учений - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.В частности, накануне сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника. В маневрах принимали участие корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", составившие одну тактическую группу, а также фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корвет "Гремящий", вошедшие во вторую. В последующих учениях экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772825400.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

япония

россия

японское море

охотское море

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япония, россия, вмф рф, нобуо киси, японское море, охотское море, безопасность