08:05 15.02.2022 (обновлено: 08:07 15.02.2022)
Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений
Глава Минобороны Японии Киси выразил обеспокоенность из-за учений ВМФ России
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность в связи с проходящими военными учениями России в Японском и Охотском морях и подчеркнул, что Токио расценивает это как "демонстрацию военных возможностей РФ как на западе, так и на востоке на фоне сложной ситуации по Украине".
Киси также добавил, что с 1 февраля правительство Японии зафиксировало активность 24 судов Тихоокеанского флота РФ в Японском и Охотском морях и продолжает "следить за действиями с серьезной обеспокоенностью".
В январе-феврале во всех зонах ответственности российских флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова. Основная направленность учений - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
В частности, накануне сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника. В маневрах принимали участие корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", составившие одну тактическую группу, а также фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корвет "Гремящий", вошедшие во вторую. В последующих учениях экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.
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