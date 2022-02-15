Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/kisi-1772829545.html
Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений
Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений - РИА Новости, 15.02.2022
Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений
Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность в связи с проходящими военными учениями России в Японском и Охотском морях и подчеркнул, что Токио... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:05
2022-02-15T08:07
япония
россия
вмф рф
нобуо киси
японское море
охотское море
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754763740_0:154:3114:1906_1920x0_80_0_0_0390d2f2fb128f715c09bcb7d3c47f7b.jpg
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность в связи с проходящими военными учениями России в Японском и Охотском морях и подчеркнул, что Токио расценивает это как "демонстрацию военных возможностей РФ как на западе, так и на востоке на фоне сложной ситуации по Украине"."На фоне недавних передвижений российских военных на границе с Украиной, мы полагаем, что (Россия – ред.) повышает активность для демонстрации военных возможностей как на западе, так и на востоке", - отметил министр.Киси также добавил, что с 1 февраля правительство Японии зафиксировало активность 24 судов Тихоокеанского флота РФ в Японском и Охотском морях и продолжает "следить за действиями с серьезной обеспокоенностью".В январе-феврале во всех зонах ответственности российских флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова. Основная направленность учений - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.В частности, накануне сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника. В маневрах принимали участие корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", составившие одну тактическую группу, а также фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корвет "Гремящий", вошедшие во вторую. В последующих учениях экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.
https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772825400.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
япония
россия
японское море
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754763740_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_93bdd9c143698a78507a8a3b83412ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, вмф рф, нобуо киси, японское море, охотское море, безопасность
08:05 15.02.2022 (обновлено: 08:07 15.02.2022)
 
Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность из-за российских учений

Глава Минобороны Японии Киси выразил обеспокоенность из-за учений ВМФ России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность в связи с проходящими военными учениями России в Японском и Охотском морях и подчеркнул, что Токио расценивает это как "демонстрацию военных возможностей РФ как на западе, так и на востоке на фоне сложной ситуации по Украине".
"На фоне недавних передвижений российских военных на границе с Украиной, мы полагаем, что (Россия – ред.) повышает активность для демонстрации военных возможностей как на западе, так и на востоке", - отметил министр.
Киси также добавил, что с 1 февраля правительство Японии зафиксировало активность 24 судов Тихоокеанского флота РФ в Японском и Охотском морях и продолжает "следить за действиями с серьезной обеспокоенностью".
В январе-феврале во всех зонах ответственности российских флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова. Основная направленность учений - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
06:46
Экс-премьер Украины рассказал, для чего США нужно "российское вторжение"
Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
В частности, накануне сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника. В маневрах принимали участие корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", составившие одну тактическую группу, а также фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корвет "Гремящий", вошедшие во вторую. В последующих учениях экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
 
ЯпонияРоссияВМФ РФНобуо КисиЯпонское мореОхотское мореБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала