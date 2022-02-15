https://ria.ru/20220215/kipr-1772955011.html
Кипр досрочно меняет правила въезда в страну
Кипр досрочно меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 15.02.2022
Кипр досрочно меняет правила въезда в страну
Кипр решил на десять дней раньше объявленного срока изменить правила въезда, поправки вступят в силу с 21 февраля 2022 года вместо 1 марта. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:45
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АФИНЫ, 15 фев – РИА Новости. Кипр решил на десять дней раньше объявленного срока изменить правила въезда, поправки вступят в силу с 21 февраля 2022 года вместо 1 марта.Такое решение принято на заседании совета министров, сообщило бюро печати и информации правительства Кипра."В течение переходного периода с 21 по 28 февраля 2022 года все пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса, по прилете должны будут пройти ПЦР-тест", – говорится в сообщении.Новый план меняет классификацию государств на основе их эпидемиологического риска и включает три категории с цветовым кодом: зеленый, красный и серый.Гости в возрасте от 12 лет и старше из стран "зеленого" списка должны пройти лабораторное ПЦР-обследование за 72 часа до вылета или сдать экспресс-тест на антиген в течение 24 часов до рейса.Пассажиры из стран "красной" категории, куда включена и Россия, помимо одного из этих тестов, должны за свой счет пройти ПЦР-диагностику по прибытии в аэропорты Кипра.Но вакцинированные или переболевшие пассажиры, независимо от гражданства и страны отправления, освобождаются от тестов, самоизоляции или карантина. Конечно, если у них есть действующий сертификат вакцинации или справка о выздоровлении. Такие документы требуется лицам в возрасте от 12 лет и старше, а не от шести лет, как было объявлено ранее.В список признаваемых Кипром вакцин включен российский "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), а "Спутник Лайт" действителен только для бустерной дозы.
https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html
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Кипр досрочно меняет правила въезда в страну
Кипр вводит новые правила въезда с 21 февраля вместо 1 марта
АФИНЫ, 15 фев – РИА Новости. Кипр решил на десять дней раньше объявленного срока изменить правила въезда, поправки вступят в силу с 21 февраля 2022 года вместо 1 марта.
Такое решение принято на заседании совета министров, сообщило бюро печати и информации правительства Кипра.
"В течение переходного периода с 21 по 28 февраля 2022 года все пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса, по прилете должны будут пройти ПЦР-тест", – говорится в сообщении.
Новый план меняет классификацию государств на основе их эпидемиологического риска и включает три категории с цветовым кодом: зеленый, красный и серый.
Гости в возрасте от 12 лет и старше из стран "зеленого" списка должны пройти лабораторное ПЦР-обследование за 72 часа до вылета или сдать экспресс-тест на антиген в течение 24 часов до рейса.
Пассажиры из стран "красной" категории, куда включена и Россия, помимо одного из этих тестов, должны за свой счет пройти ПЦР-диагностику по прибытии в аэропорты Кипра.
Но вакцинированные или переболевшие пассажиры, независимо от гражданства и страны отправления, освобождаются от тестов, самоизоляции или карантина. Конечно, если у них есть действующий сертификат вакцинации или справка о выздоровлении. Такие документы требуется лицам в возрасте от 12 лет и старше, а не от шести лет, как было объявлено ранее.
В список признаваемых Кипром вакцин включен российский "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), а "Спутник Лайт" действителен только для бустерной дозы.