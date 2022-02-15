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Премьер Польши ввел в стране режим киберугрозы
Премьер Польши ввел в стране режим киберугрозы - РИА Новости, 15.02.2022
Премьер Польши ввел в стране режим киберугрозы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает министерство внутренних дел и администрации. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T21:20
2022-02-15T21:20
2022-02-15T21:34
в мире
матеуш моравецкий
польша
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает министерство внутренних дел и администрации."В целях противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны. Режим угрозы действует с сегодняшнего дня (15 февраля 2022 года), с 23.59, до 28 февраля 2022 года, до 23.59", - говорится в сообщении.При этом МВД не поясняет причины, по которой в стране вводится режим киберугрозы.Уточняется, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом."Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем", - говорится в сообщении.Предыдущий раз режим ALFA-CRP вводился в Польше 18 января "из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных".
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в мире, матеуш моравецкий, польша
21:20 15.02.2022 (обновлено: 21:34 15.02.2022)
Премьер Польши ввел в стране режим киберугрозы
Премьер Польши Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает министерство внутренних дел и администрации.
"В целях противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий
подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны. Режим угрозы действует с сегодняшнего дня (15 февраля 2022 года), с 23.59, до 28 февраля 2022 года, до 23.59", - говорится в сообщении.
При этом МВД не поясняет причины, по которой в стране вводится режим киберугрозы.
Уточняется, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом.
"Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем", - говорится в сообщении.
Предыдущий раз режим ALFA-CRP вводился в Польше
18 января "из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных".