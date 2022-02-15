08:15 15.02.2022 (обновлено: 08:51 15.02.2022)
В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой
Средства Гульнары Каримовой готовы к возврату на родину из Швейцарии
Гульнара Каримова. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 фев – РИА Новости. Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, сообщает во вторник пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.
"Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату", - говорится в сообщении минюста для СМИ.
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По данным ведомства, фонд начнет свою деятельность после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. "Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль", - отметили в пресс-службе.
"Государственные органы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и другими странами, по возврату незаконно выведенных активов Г. Каримовой и её сообщников, полученных в результате преступной деятельности. На днях в Узбекистан возвращены из Франции 10 миллионов долларов", - добавили в минюсте.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
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