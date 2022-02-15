https://ria.ru/20220215/kazakhstan-1772830544.html

В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой

В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой - РИА Новости, 15.02.2022

В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой

Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:15

2022-02-15T08:15

2022-02-15T08:51

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ТАШКЕНТ, 15 фев – РИА Новости. Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, сообщает во вторник пресс-служба министерства юстиции Узбекистана."Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату", - говорится в сообщении минюста для СМИ.По данным ведомства, фонд начнет свою деятельность после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. "Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль", - отметили в пресс-службе.Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200514/1571429723.html

https://ria.ru/20191206/1562065132.html

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латвия

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в мире, сша, россия, латвия, генеральная прокуратура рф, швейцария, гульнара каримова