Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/kazakhstan-1772830544.html
В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой
В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой - РИА Новости, 15.02.2022
В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой
Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:15
2022-02-15T08:51
в мире
сша
россия
латвия
генеральная прокуратура рф
швейцария
гульнара каримова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/74/1499317431_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_2f5f8b626c30637d6153e3925457e7d8.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев – РИА Новости. Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, сообщает во вторник пресс-служба министерства юстиции Узбекистана."Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату", - говорится в сообщении минюста для СМИ.По данным ведомства, фонд начнет свою деятельность после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. "Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль", - отметили в пресс-службе.Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200514/1571429723.html
https://ria.ru/20191206/1562065132.html
сша
россия
латвия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/74/1499317431_132:0:916:588_1920x0_80_0_0_b90345b1b47f5f1cc386fd01497d6a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, латвия, генеральная прокуратура рф, швейцария, гульнара каримова
08:15 15.02.2022 (обновлено: 08:51 15.02.2022)
 
В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой

Средства Гульнары Каримовой готовы к возврату на родину из Швейцарии

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГульнара Каримова
Гульнара Каримова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Гульнара Каримова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 15 фев – РИА Новости. Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, сообщает во вторник пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.
"Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату", - говорится в сообщении минюста для СМИ.
Гульнара Каримова - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая 2020, 13:44
Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой
По данным ведомства, фонд начнет свою деятельность после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. "Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль", - отметили в пресс-службе.
"Государственные органы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и другими странами, по возврату незаконно выведенных активов Г. Каримовой и её сообщников, полученных в результате преступной деятельности. На днях в Узбекистан возвращены из Франции 10 миллионов долларов", - добавили в минюсте.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
Гульнара Каримова - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
6 декабря 2019, 15:59
Следствие по новому делу Гульнары Каримовой закончилось
 
В миреСШАРоссияЛатвияГенеральная прокуратура РФШвейцарияГульнара Каримова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала