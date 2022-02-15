https://ria.ru/20220215/karta-1772814752.html

Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты

Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты - РИА Новости, 15.02.2022

Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты

Для списания и зачисления денег на счет необходимы платежные данные: номер карты (комбинация цифр, расположенная на лицевой стороне), ФИО держателя, срок... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T03:15

2022-02-15T03:15

2022-02-15T03:15

технологии

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банковские карты

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Для списания и зачисления денег на счет необходимы платежные данные: номер карты (комбинация цифр, расположенная на лицевой стороне), ФИО держателя, срок действия карты (месяц и год) и CVV-код (трехзначная комбинация цифр, расположенная на обороте, используется в качестве проверочного числа), сообщил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Он добавил, что посторонним людям можно называть только номер карты, свое имя, отчество, первую букву фамилии.Редин предупредил, что нельзя категорически сообщать посторонним людям пароли и коды из банковских уведомлений.

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технологии, общество, банки, россия, егор редин, банковские карты, мошенничество