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Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты
Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты - РИА Новости, 15.02.2022
Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты
Для списания и зачисления денег на счет необходимы платежные данные: номер карты (комбинация цифр, расположенная на лицевой стороне), ФИО держателя, срок... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T03:15
2022-02-15T03:15
технологии
общество
банки
россия
егор редин
банковские карты
мошенничество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Для списания и зачисления денег на счет необходимы платежные данные: номер карты (комбинация цифр, расположенная на лицевой стороне), ФИО держателя, срок действия карты (месяц и год) и CVV-код (трехзначная комбинация цифр, расположенная на обороте, используется в качестве проверочного числа), сообщил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Он добавил, что посторонним людям можно называть только номер карты, свое имя, отчество, первую букву фамилии.Редин предупредил, что нельзя категорически сообщать посторонним людям пароли и коды из банковских уведомлений.
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технологии, общество, банки, россия, егор редин, банковские карты, мошенничество
03:15 15.02.2022
 
Юрист объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты

Юрист Редин: незнакомым можно называть только номер банковской карты, свое имя и отчество

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Для списания и зачисления денег на счет необходимы платежные данные: номер карты (комбинация цифр, расположенная на лицевой стороне), ФИО держателя, срок действия карты (месяц и год) и CVV-код (трехзначная комбинация цифр, расположенная на обороте, используется в качестве проверочного числа), сообщил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
"Используя вышеперечисленные реквизиты, владелец банковской карты может получать и отправлять денежные переводы, оплачивать покупки в режиме онлайн, пополнять мобильный счет и выполнять много других расчетных операций. И все эти же действия также сможет выполнить и мошенник, который обманным путем завладел платежными данными", — отметил специалист.
Он добавил, что посторонним людям можно называть только номер карты, свое имя, отчество, первую букву фамилии.
Редин предупредил, что нельзя категорически сообщать посторонним людям пароли и коды из банковских уведомлений.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 10:14
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со списанием средств с карты
 
ТехнологииОбществоБанкиРоссияЕгор РединБанковские картыМошенничество
 
 
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