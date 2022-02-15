https://ria.ru/20220215/italiya-1772832082.html

Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини

Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини - РИА Новости, 15.02.2022

Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини

Италия играет роль в нормализации отношений между Западом и Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель государственного совета Италии Франко Фраттини. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:39

2022-02-15T08:39

2022-02-15T08:39

в мире

владимир путин

лоренцо гуэрини

марио драги

москва

италия

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788852_0:45:850:523_1920x0_80_0_0_bd894a8fa733f9b5431a2d92199b804e.jpg

РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия играет роль в нормализации отношений между Западом и Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель государственного совета Италии Франко Фраттини."Италия уже сейчас играет роль в нормализации отношений. Прежде всего, премьер-министр Марио Драги четко заявил, что с Россией мы хотим продолжать диалог - стратегический диалог по ряду вопросов, таких как терроризм, сотрудничество по некоторым экономическим проблемам, стабилизация Ближнего Востока, Средиземноморье, Ливия", - отметил известный европейский политик.По словам Фраттини, Рим делает акцент на важности поддержания диалога с Москвой как в своих двусторонних отношениях с другими странами, так и в рамках Евросоюза."Полагаю, такую роль мы будем играть и впредь", - указал собеседник агентства.Глава госсовета напомнил о недавних выступлениях в национальном парламенте министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и министра обороны Лоренцо Гуэрини. Говоря о ситуации вокруг Украины, оба члена правительства подчеркнули существование так называемых "красных линий". Они отметили, что абсолютно немыслимо и неприемлемо, если Россия осуществит "вооруженное вторжение" в восточные районы Украины. "Но Россия много раз говорила, что даже не думает об этом, что само это предположение - безумие и что этого никогда не произойдет", - заметил в этой связи Фраттини."Могу сказать, что мы работаем, чтобы этого никогда не произошло. Это важный пункт, и Италия в определенном смысле является здесь мостом между Западом, Европейским союзом и Россией", - резюмировал он.На декабрьской пресс-конференции по итогам 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еэсовских отношений и даже по линии переговоров между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772826682.html

https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772819821.html

москва

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, лоренцо гуэрини, марио драги, москва, италия, россия, евросоюз, нато