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Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини
Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини - РИА Новости, 15.02.2022
Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини
Италия играет роль в нормализации отношений между Западом и Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель государственного совета Италии Франко Фраттини. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:39
2022-02-15T08:39
в мире
владимир путин
лоренцо гуэрини
марио драги
москва
италия
россия
евросоюз
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия играет роль в нормализации отношений между Западом и Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель государственного совета Италии Франко Фраттини."Италия уже сейчас играет роль в нормализации отношений. Прежде всего, премьер-министр Марио Драги четко заявил, что с Россией мы хотим продолжать диалог - стратегический диалог по ряду вопросов, таких как терроризм, сотрудничество по некоторым экономическим проблемам, стабилизация Ближнего Востока, Средиземноморье, Ливия", - отметил известный европейский политик.По словам Фраттини, Рим делает акцент на важности поддержания диалога с Москвой как в своих двусторонних отношениях с другими странами, так и в рамках Евросоюза."Полагаю, такую роль мы будем играть и впредь", - указал собеседник агентства.Глава госсовета напомнил о недавних выступлениях в национальном парламенте министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и министра обороны Лоренцо Гуэрини. Говоря о ситуации вокруг Украины, оба члена правительства подчеркнули существование так называемых "красных линий". Они отметили, что абсолютно немыслимо и неприемлемо, если Россия осуществит "вооруженное вторжение" в восточные районы Украины. "Но Россия много раз говорила, что даже не думает об этом, что само это предположение - безумие и что этого никогда не произойдет", - заметил в этой связи Фраттини."Могу сказать, что мы работаем, чтобы этого никогда не произошло. Это важный пункт, и Италия в определенном смысле является здесь мостом между Западом, Европейским союзом и Россией", - резюмировал он.На декабрьской пресс-конференции по итогам 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еэсовских отношений и даже по линии переговоров между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772826682.html
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в мире, владимир путин, лоренцо гуэрини, марио драги, москва, италия, россия, евросоюз, нато
08:39 15.02.2022
 
Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини

Глава госсовета Италии Фраттини: Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России

© Фото : SIOIГлава госсовета Италии Франко Фраттини
Глава госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : SIOI
Глава госсовета Италии Франко Фраттини. Архивное фото
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия играет роль в нормализации отношений между Западом и Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель государственного совета Италии Франко Фраттини.
"Италия уже сейчас играет роль в нормализации отношений. Прежде всего, премьер-министр Марио Драги четко заявил, что с Россией мы хотим продолжать диалог - стратегический диалог по ряду вопросов, таких как терроризм, сотрудничество по некоторым экономическим проблемам, стабилизация Ближнего Востока, Средиземноморье, Ливия", - отметил известный европейский политик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
07:09
Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину
По словам Фраттини, Рим делает акцент на важности поддержания диалога с Москвой как в своих двусторонних отношениях с другими странами, так и в рамках Евросоюза.
"Полагаю, такую роль мы будем играть и впредь", - указал собеседник агентства.
Глава госсовета напомнил о недавних выступлениях в национальном парламенте министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и министра обороны Лоренцо Гуэрини. Говоря о ситуации вокруг Украины, оба члена правительства подчеркнули существование так называемых "красных линий". Они отметили, что абсолютно немыслимо и неприемлемо, если Россия осуществит "вооруженное вторжение" в восточные районы Украины. "Но Россия много раз говорила, что даже не думает об этом, что само это предположение - безумие и что этого никогда не произойдет", - заметил в этой связи Фраттини.
"Могу сказать, что мы работаем, чтобы этого никогда не произошло. Это важный пункт, и Италия в определенном смысле является здесь мостом между Западом, Европейским союзом и Россией", - резюмировал он.
На декабрьской пресс-конференции по итогам 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еэсовских отношений и даже по линии переговоров между Россией и НАТО.
Глава госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
03:10
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В миреВладимир ПутинЛоренцо ГуэриниМарио ДрагиМоскваИталияРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
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