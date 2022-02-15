Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России, заявил Фраттини
Глава госсовета Италии Фраттини: Рим играет роль в нормализации отношений Запада и России
© Фото : SIOIГлава госсовета Италии Франко Фраттини
© Фото : SIOI
Глава госсовета Италии Франко Фраттини. Архивное фото
РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия играет роль в нормализации отношений между Западом и Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель государственного совета Италии Франко Фраттини.
"Италия уже сейчас играет роль в нормализации отношений. Прежде всего, премьер-министр Марио Драги четко заявил, что с Россией мы хотим продолжать диалог - стратегический диалог по ряду вопросов, таких как терроризм, сотрудничество по некоторым экономическим проблемам, стабилизация Ближнего Востока, Средиземноморье, Ливия", - отметил известный европейский политик.
"Полагаю, такую роль мы будем играть и впредь", - указал собеседник агентства.
Глава госсовета напомнил о недавних выступлениях в национальном парламенте министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и министра обороны Лоренцо Гуэрини. Говоря о ситуации вокруг Украины, оба члена правительства подчеркнули существование так называемых "красных линий". Они отметили, что абсолютно немыслимо и неприемлемо, если Россия осуществит "вооруженное вторжение" в восточные районы Украины. "Но Россия много раз говорила, что даже не думает об этом, что само это предположение - безумие и что этого никогда не произойдет", - заметил в этой связи Фраттини.
"Могу сказать, что мы работаем, чтобы этого никогда не произошло. Это важный пункт, и Италия в определенном смысле является здесь мостом между Западом, Европейским союзом и Россией", - резюмировал он.
На декабрьской пресс-конференции по итогам 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еэсовских отношений и даже по линии переговоров между Россией и НАТО.