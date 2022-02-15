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Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях
Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:36
2022-02-15T19:36
2022-02-15T19:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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сша
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных уровнях, говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны."Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении МИД РФ.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, энтони блинкен
Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях
Глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях