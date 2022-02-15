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Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях

Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:36

2022-02-15T19:36

2022-02-15T19:36

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных уровнях, говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны."Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770571982.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, энтони блинкен