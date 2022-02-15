https://ria.ru/20220215/gospitalizatsiya-1772938260.html

ГД приняла проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

ГД приняла проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями - РИА Новости, 15.02.2022

ГД приняла проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:16

2022-02-15T16:16

2022-02-15T16:18

госдума рф

общество

единая россия

андрей турчак

сергей неверов

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.Бесплатное пребывание в стационаре с родителями в настоящее время предусмотрено только для детей до четырех лет.Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний, говорится в пояснительной записке к документу. Соответствующее изменение предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан, наделив одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.Также в данном законе предлагается закрепить корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась.Как считают авторы инициативы, обычно дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, по их словам, например, "дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет, дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты.Помимо этого, уточняют парламентарии, далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, нахождение за свой счет в крупном городе вне медицинской организации, что предполагает аренду жилья, оплату питания в кафе и ресторанах.Предполагается, что в случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.Документ разработали первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.

https://ria.ru/20220128/nalog-1769966896.html

https://ria.ru/20220204/vyplata-1770982178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, мария львова-белова