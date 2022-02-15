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Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ
Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ - РИА Новости, 15.02.2022
Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ
Потребители газа в Германии и промышленные, и бытовые должны сказать спасибо бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за дешевый газ благодаря "Северному... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:37
2022-02-15T18:32
владимир путин
герхард шредер
в мире
северный поток
германия
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Потребители газа в Германии и промышленные, и бытовые должны сказать спасибо бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за дешевый газ благодаря "Северному потоку", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров с канцлером Олафом Шольцем.Как сообщал в начале февраля "Газпром", Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров концерна. Шольц был давним соратником Шредера, в его бытность канцлером (1998-2005 годы) Шольц был генеральным секретарем СДПГ (2002-2004 годы), партии Шредера."Немецкий потребитель - и промышленный, и бытовой потребитель, домохозяйства - получают газ из России в пять раз дешевле. Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, туда посмотрит и скажет, ответит себе на вопрос: готов он в 3-5 раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение, за тепло? Если ему не хочется этого делать, пусть скажет спасибо господину Шредеру, потому что это результат его работы", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как бы он мог прокомментировать критику, обрушившуюся на Шредера после появления информации о его вхождении в руководство российского энергетического гиганта.Он напомнил, что в начале 2000-х годов Россия, Украина, немецкое правительство во главе с господином Шредером договорились и подписали соглашение о создании международного консорциума, который мог бы взять в управление газотранспортную систему Украины с целью ее развития и поддержания в техническом состоянии. После того, как новое руководство Украины отказалось от исполнения этого соглашения, "возникли вопросы, связанные с обеспечением безопасных поставок в Германию и Европу в целом."И господин Шредер поддержал тогда строительство "Северного потока 1". Сегодня Германия получает 55 миллиардов кубических метров газа по этому маршруту, и этот газ поступает по долгосрочным контрактам, которые в 3-5 раз, а на пике цены на споте в Европе в семь раз ниже", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220208/sholts-1771599995.html
https://ria.ru/20220202/potok-1770673856.html
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владимир путин, герхард шредер, в мире, северный поток, германия, россия
17:37 15.02.2022 (обновлено: 18:32 15.02.2022)
 
Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ

Президент Путин: немцы должны спасибо сказать Шредеру за "Северный поток" и дешевый газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Потребители газа в Германии и промышленные, и бытовые должны сказать спасибо бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за дешевый газ благодаря "Северному потоку", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров с канцлером Олафом Шольцем.
Как сообщал в начале февраля "Газпром", Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров концерна. Шольц был давним соратником Шредера, в его бытность канцлером (1998-2005 годы) Шольц был генеральным секретарем СДПГ (2002-2004 годы), партии Шредера.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 08:32
Шольц ответил на вопрос о работе Шредера в "Газпроме"
"Немецкий потребитель - и промышленный, и бытовой потребитель, домохозяйства - получают газ из России в пять раз дешевле. Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, туда посмотрит и скажет, ответит себе на вопрос: готов он в 3-5 раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение, за тепло? Если ему не хочется этого делать, пусть скажет спасибо господину Шредеру, потому что это результат его работы", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как бы он мог прокомментировать критику, обрушившуюся на Шредера после появления информации о его вхождении в руководство российского энергетического гиганта.
Он напомнил, что в начале 2000-х годов Россия, Украина, немецкое правительство во главе с господином Шредером договорились и подписали соглашение о создании международного консорциума, который мог бы взять в управление газотранспортную систему Украины с целью ее развития и поддержания в техническом состоянии. После того, как новое руководство Украины отказалось от исполнения этого соглашения, "возникли вопросы, связанные с обеспечением безопасных поставок в Германию и Европу в целом.
"И господин Шредер поддержал тогда строительство "Северного потока 1". Сегодня Германия получает 55 миллиардов кубических метров газа по этому маршруту, и этот газ поступает по долгосрочным контрактам, которые в 3-5 раз, а на пике цены на споте в Европе в семь раз ниже", - подчеркнул Путин.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:18
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"
 
Владимир ПутинГерхард ШредерВ миреСеверный потокГерманияРоссия
 
 
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