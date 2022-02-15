https://ria.ru/20220215/germaniya-1772961988.html

Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ

Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ - РИА Новости, 15.02.2022

Путин призвал немцев поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ

Потребители газа в Германии и промышленные, и бытовые должны сказать спасибо бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за дешевый газ благодаря "Северному... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:37

2022-02-15T17:37

2022-02-15T18:32

владимир путин

герхард шредер

в мире

северный поток

германия

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Потребители газа в Германии и промышленные, и бытовые должны сказать спасибо бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за дешевый газ благодаря "Северному потоку", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров с канцлером Олафом Шольцем.Как сообщал в начале февраля "Газпром", Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров концерна. Шольц был давним соратником Шредера, в его бытность канцлером (1998-2005 годы) Шольц был генеральным секретарем СДПГ (2002-2004 годы), партии Шредера."Немецкий потребитель - и промышленный, и бытовой потребитель, домохозяйства - получают газ из России в пять раз дешевле. Пусть немецкий гражданин откроет кошелек, туда посмотрит и скажет, ответит себе на вопрос: готов он в 3-5 раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение, за тепло? Если ему не хочется этого делать, пусть скажет спасибо господину Шредеру, потому что это результат его работы", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как бы он мог прокомментировать критику, обрушившуюся на Шредера после появления информации о его вхождении в руководство российского энергетического гиганта.Он напомнил, что в начале 2000-х годов Россия, Украина, немецкое правительство во главе с господином Шредером договорились и подписали соглашение о создании международного консорциума, который мог бы взять в управление газотранспортную систему Украины с целью ее развития и поддержания в техническом состоянии. После того, как новое руководство Украины отказалось от исполнения этого соглашения, "возникли вопросы, связанные с обеспечением безопасных поставок в Германию и Европу в целом."И господин Шредер поддержал тогда строительство "Северного потока 1". Сегодня Германия получает 55 миллиардов кубических метров газа по этому маршруту, и этот газ поступает по долгосрочным контрактам, которые в 3-5 раз, а на пике цены на споте в Европе в семь раз ниже", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220208/sholts-1771599995.html

https://ria.ru/20220202/potok-1770673856.html

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владимир путин, герхард шредер, в мире, северный поток, германия, россия