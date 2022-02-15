https://ria.ru/20220215/germaniya-1772940098.html

В ЕС хотят мирно разрешить конфликт на Украине, заявила глава МИД Германии

В ЕС хотят мирно разрешить конфликт на Украине, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 15.02.2022

В ЕС хотят мирно разрешить конфликт на Украине, заявила глава МИД Германии

В ЕС едины в том, что нужно приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт вокруг Украины, заявила на пресс-конференции в Мадриде глава МИД ФРГ Анналена... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:23

2022-02-15T16:23

2022-02-15T17:18

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ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. В ЕС едины в том, что нужно приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт вокруг Украины, заявила на пресс-конференции в Мадриде глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Хотя сегодня я географически нахожусь на юге Европы, мы едины в Европе – на севере, юге, востоке и западе – на сто процентов в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт", - сказала Бербок.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 февраля проводит в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, среди тем встречи, как указала ранее германская сторона - ситуация на границе с Украиной, вопросы европейской безопасности и урегулирование в Донбассе, а также ряд двухсторонних вопросов.По словам главы МИД ФРГ, выход из кризиса вокруг Украины "ясно обозначен, он может быть достигнут только путем переговоров"."Наши предложения по переговорам представлены, от имени федерального правительства могу сказать, что сегодня в Москве они были сделаны очень ясно. От России (зависит) идти по пути деэскалации, подкрепив очень конкретными шагами отвод войск", - сказала Бербок.

https://ria.ru/20220211/sovetniki-1772311386.html

https://ria.ru/20220214/germaniya-1772754869.html

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в мире, европа, ситуация в днр и лнр, анналена бербок, олаф шольц, владимир путин, россия, москва, германия, мид германии