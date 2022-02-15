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Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России
Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России - РИА Новости, 15.02.2022
Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России
Президент России Владимир Путин на своей первой личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал Германию одним из приоритетных партнеров РФ. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:40
2022-02-15T13:40
2022-02-15T14:14
в мире
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на своей первой личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал Германию одним из приоритетных партнеров РФ."Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве. Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнером вообще и в Европе в частности", - сказал Путин.
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в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц
13:40 15.02.2022 (обновлено: 14:14 15.02.2022)
Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России
Президент Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России