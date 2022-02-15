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Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России

Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России - РИА Новости, 15.02.2022

Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России

Президент России Владимир Путин на своей первой личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал Германию одним из приоритетных партнеров РФ. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:40

2022-02-15T13:40

2022-02-15T14:14

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россия

германия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на своей первой личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал Германию одним из приоритетных партнеров РФ."Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве. Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнером вообще и в Европе в частности", - сказал Путин.

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в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц