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Цены на газ в Европе снизились
Цены на газ в Европе снизились - РИА Новости, 15.02.2022
Цены на газ в Европе снизились
Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе колеблется в диапазоне 923-943 долларов за тысячу кубометров, снижаясь к расчетной цене накануне, свидетельствуют РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:07
2022-02-15T11:07
2022-02-15T14:02
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе колеблется в диапазоне 923-943 долларов за тысячу кубометров, снижаясь к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На момент открытия на площадке ICE Futures топливо стоило 926 долларов. Затем котировки немного снизились — до 923 долларов, после чего начался рост до 942,9 доллара. Расчетная цена накануне составила 943,7 доллара.Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-15T11:07
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экономика, европа, азия
11:07 15.02.2022 (обновлено: 14:02 15.02.2022)
Цены на газ в Европе снизились
Цены на газ в Европе колеблются в диапазоне от 923 до 943 долларов за тысячу кубометров