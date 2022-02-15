14:47 15.02.2022 (обновлено: 15:40 15.02.2022)
Россия не ведет никакой необычной военной деятельности, заявил Гаврилов
Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия отказалась от консультаций ОБСЕ по запросу Киева
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
ВЕНА, 15 фев — РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не ведет никакой необычной военной деятельности и не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу. Россия не ведет никакой необычной военной деятельности", — сказал он.
Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев созывает встречу с Россией и другими государствами — членами Венского документа, так как Москва не ответила на украинский запрос предоставить информацию о военной деятельности.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.