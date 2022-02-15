https://ria.ru/20220215/frattini-1772833415.html

Глава Госсовета Италии Фраттини призвал укрепить "нормандский формат"

Глава Госсовета Италии Фраттини призвал укрепить "нормандский формат" - РИА Новости, 15.02.2022

Глава Госсовета Италии Фраттини призвал укрепить "нормандский формат"

"Нормандский формат" необходимо укрепить политически, все его участники должны иметь больше политической воли, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:55

2022-02-15T08:55

2022-02-15T08:55

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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. "Нормандский формат" необходимо укрепить политически, все его участники должны иметь больше политической воли, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини."Нормандский формат" - это форум, который необходимо укрепить политически. То есть все, кто в него входят, должны иметь больше политической воли, потому что в противном случае все закончится тем, что Путин лично увидится с Байденом, затем с Макроном, потом, возможно, с Драги. Однако нужно, чтобы эта группа стала более сильной политической структурой", - отметил европейский политик.По мнению Фраттини, "нормандская четверка" со временем несколько утратила тот импульс, который имела вначале. "Хорошо, что сейчас Путин видится с Байденом, Макроном, Драги или с кем-то еще. Однако для диалога нужна более мощная структура", - указал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Берлине 10 февраля прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам продолжавшейся почти девять часов встречи глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил 11 февраля, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте.

https://ria.ru/20220214/sholts-1772761666.html

https://ria.ru/20220211/peregovory-1772341263.html

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в мире, дмитрий козак, дмитрий песков, киев, франция, россия, нато, фраттини франко