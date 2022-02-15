https://ria.ru/20220215/eskalatsiya-1772927367.html

Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде

Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.02.2022

Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде

Никакие действия России, в том числе совместные росссийско-белорусские учения, не ведут к эскалации напряженности на Украине, заявил председатель комитета... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:34

2022-02-15T15:34

2022-02-15T15:53

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

украина

совет федерации рф

виктор бондарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfbf5720d33b20c841ce0b0c7457d12b.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никакие действия России, в том числе совместные росссийско-белорусские учения, не ведут к эскалации напряженности на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Что касается ситуации на Украине, никакие действия России, в том числе, российско-белорусские учения, не ведут к эскалации напряжённости на Украине. Мы в ней не заинтересованы. Украина, к слову, тоже", - сказал он журналистам.Сенатор отметил, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации после российско-белорусских учений осуществляется в плановом порядке и не связано с текущей военно-политической обстановкой в Восточной Европе.

https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771717106.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, совет федерации рф, виктор бондарев