https://ria.ru/20220215/eskalatsiya-1772927367.html
Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде
Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.02.2022
Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде
Никакие действия России, в том числе совместные росссийско-белорусские учения, не ведут к эскалации напряженности на Украине, заявил председатель комитета... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:34
2022-02-15T15:34
2022-02-15T15:53
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
украина
совет федерации рф
виктор бондарев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никакие действия России, в том числе совместные росссийско-белорусские учения, не ведут к эскалации напряженности на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Что касается ситуации на Украине, никакие действия России, в том числе, российско-белорусские учения, не ведут к эскалации напряжённости на Украине. Мы в ней не заинтересованы. Украина, к слову, тоже", - сказал он журналистам.Сенатор отметил, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации после российско-белорусских учений осуществляется в плановом порядке и не связано с текущей военно-политической обстановкой в Восточной Европе.
https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771717106.html
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ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, совет федерации рф, виктор бондарев
15:34 15.02.2022 (обновлено: 15:53 15.02.2022)
Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, заявили в Совфеде
Сенатор Бондарев: никакие действия России, включая учения, не ведут к эскалации на Украине