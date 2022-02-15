https://ria.ru/20220215/epivakkorona-1772932955.html

Разработчик подтвердил эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма

Разработчик подтвердил эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма - РИА Новости, 15.02.2022

Разработчик подтвердил эффективность "ЭпиВакКороны" против омикрон-штамма

ГНЦ "Вектор" получил промежуточные результаты исследования варианта "омикрон", анализ мутаций показал, что они не затрагивают участки, которые важны для... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:57

2022-02-15T15:57

2022-02-15T16:04

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" получил промежуточные результаты исследования варианта "омикрон", анализ мутаций показал, что они не затрагивают участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в центре."ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора получил промежуточные результаты исследований варианта SARS-CoV-2 "омикрон". Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона", - говорится в сообщении.Фрагменты вирусного белка S, выбранные для включения в состав вакцины "ЭпиВакКорона", являются консервативными, то есть, практически не подвержены мутациям, уточнили в центре.Патологические изменения в лёгких при заражении штаммом "омикрон" носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом "дельта", отметили в ГНЦ "Вектор"."В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом "дельта"", - говорится в сообщении.Кроме того, легкие привитых вакциной "ЭпиВакКорона" хомяков были защищены от размножения "омикрона": вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тысяч раз, подчеркнули в центре. "Постановка реакции нейтрализации с сыворотками крови вакцинированных людей показала, что защита, обеспечиваемая вакциной "ЭпиВакКорона" в отношении варианта "омикрон", сопоставима с таковой для варианта "дельта",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220211/vaktsina-1772308760.html

https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html

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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)