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Депутаты в Элисте приняли отставку мэра Трапезникова
Депутаты в Элисте приняли отставку мэра Трапезникова - РИА Новости, 15.02.2022
Депутаты в Элисте приняли отставку мэра Трапезникова
Депутаты городского собрания Элисты приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Трапезникова и назначили исполняющим обязанности главы администрации города его... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:01
2022-02-15T12:03
политика
республика калмыкия
элиста
дмитрий трапезников
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 15 фев – РИА Новости. Депутаты городского собрания Элисты приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Трапезникова и назначили исполняющим обязанности главы администрации города его заместителя Шафрана Тепшинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Элисты.Накануне сообщалось, что глава Калмыкии Бату Хасиков назначил Трапезникова заместителем председателя правительства республики."Депутаты приняли отставку Дмитрия Трапезникова. Временным исполняющим обязанности главы администрации назначен Тепшинов Шафран Григорьевич, занимавший до этого должность первого заместителя главы", - рассказали РИА Новости в мэрии. По словам собеседника агентства, депутаты также объявили конкурс на замещение вакантной должности, его итоги должны подвести 11 марта.Трапезников стал главой администрации Элисты в марте 2020 года, сити-менеджером его избрали депутаты городского собрания.
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политика, республика калмыкия, элиста, дмитрий трапезников, бату хасиков
12:01 15.02.2022 (обновлено: 12:03 15.02.2022)
 
Депутаты в Элисте приняли отставку мэра Трапезникова

Шафран Тепшинов стал врио мэра Элисты вместо назначенного замглавы Калмыкии Трапезникова

Дмитрий Трапезников
Дмитрий Трапезников
Дмитрий Трапезников
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 фев – РИА Новости. Депутаты городского собрания Элисты приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Трапезникова и назначили исполняющим обязанности главы администрации города его заместителя Шафрана Тепшинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Элисты.
Накануне сообщалось, что глава Калмыкии Бату Хасиков назначил Трапезникова заместителем председателя правительства республики.
"Депутаты приняли отставку Дмитрия Трапезникова. Временным исполняющим обязанности главы администрации назначен Тепшинов Шафран Григорьевич, занимавший до этого должность первого заместителя главы", - рассказали РИА Новости в мэрии. По словам собеседника агентства, депутаты также объявили конкурс на замещение вакантной должности, его итоги должны подвести 11 марта.
Трапезников стал главой администрации Элисты в марте 2020 года, сити-менеджером его избрали депутаты городского собрания.
Сергей Греков - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 10:20
Источник сообщил об отставке мэра Уфы Грекова
 
ПолитикаРеспублика КалмыкияЭлистаДмитрий ТрапезниковБату Хасиков
 
 
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