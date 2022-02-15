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СМИ: в США готовят сценарии на случай эскалации ситуации на Украине

СМИ: в США готовят сценарии на случай эскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 15.02.2022

СМИ: в США готовят сценарии на случай эскалации ситуации на Украине

Белый дом еще в ноябре минувшего года организовал группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T05:43

2022-02-15T05:43

2022-02-15T06:21

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Белый дом еще в ноябре минувшего года организовал группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает издание Washington Post.По его данным, руководимая Белым домом "Команда тигров" разрабатывает варианты ответа на различные сценарии эскалации ситуации. Команда "составила план действий, в котором излагается набор быстрых потенциальных ответов", говорится в сообщении. Как указывается, именно эти усилия привели к появлению "разоблачительных заявлений" о якобы подготовке Россией повода для эскалации.Термином "команда тигров" обозначают разнородную группу экспертов, указывает издание, она была создана в ноябре прошлого года, "когда совет нацбезопасности обнаружил признаки массового наращивания российских сил на границе с Украиной". Тогда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предложил директору СНБ по стратегическому планированию Алексу Бику, тот привлек Пентагон, госдеп, министерства энергетики и казначейства, а также агентство США по международному развитию. По данным издания, в работе группы участвуют и представители разведсообщества.Сборник из документов, разведывательных оценок и планов был распространен среди должностных лиц и военных, говорится в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/peregovory-1772816827.html

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в мире, джейк салливан, дмитрий песков, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нато, вашингтон