https://ria.ru/20220215/ekonomika-1772805180.html

Мировую экономику предложили лечить радиоактивными таблетками

Мировую экономику предложили лечить радиоактивными таблетками - РИА Новости, 15.02.2022

Мировую экономику предложили лечить радиоактивными таблетками

На фоне продолжающегося мирового финансового и энергетического кризиса ведущие игроки пытаются нащупать спасительный путь к стабильному, теплому и светлому... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:00

2022-02-15T08:00

2022-02-15T08:03

экономика

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На фоне продолжающегося мирового финансового и энергетического кризиса ведущие игроки пытаются нащупать спасительный путь к стабильному, теплому и светлому завтра. Пока прогрессивный западный мир продолжает баюкать мертворожденную идею зеленого перехода, на фоне все громче звучат здравые голоса. Во Франции предлагают вспомнить собственный крайне удачный исторический опыт и вытащить национальную экономику путем инвестиций в атомное строительство.Примечательно, что данное предложение выдвигают не энергетики, которых легко заподозрить в лоббизме и желании получить обильное госфинансирование, а экономисты — и инициатива эта на редкость здравая.У всевозможных тренеров личностного роста и прочих шарлатанов, выманивающих деньги у доверчивых граждан, есть расхожая фраза о том, что сложности нужно воспринимать не как проблему, а как новую возможность. История Франции знает пример, когда этот постулат стал не просто реальностью, а заложил основы текущего финансового и даже геополитического благоденствия.Речь идет о целом десятилетии, когда планету лихорадило так, что два года пандемии и сопутствующее проседание мировых рынков кажутся сущей безделицей. Имеется в виду, конечно же, великий нефтяной кризис 1970-х. Происходило это не так давно, но мы все же позволим себе напомнить ключевые моменты того периода.Первая волна кризиса обрушилась на мировую экономику в 1973 году вместе с очередным актом арабо-израильского конфликта, более известного как "война Судного дня". Арабская коалиция, не достигшая желаемого быстрого успеха, решила нанести, как сказали бы сейчас, гибридный удар с тыла. Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) ввела эмбарго на поставки сырья и нефтепродуктов в США и во все страны, поддержавшие в конфликте Израиль. Вашингтон ввел ответные экономические санкции, что привело мировую экономику в состояние, близкое к нокауту.Цены на энергоносители взлетели до небывалых высот, на торговых площадках за бочку нефти просили 60 долларов, что по современному курсу превышает две сотни. Массово рушились цепочки поставок и кооперации, мир накрыла глобальная рецессия. Последствия были столь катастрофические, что, например, Япония на официальном уровне открестилась от поддержки американской внешней политики и пыталась договориться о льготных поставках нефти, бензина и топочного мазута.Казалось бы, миру преподнесен максимально наглядный урок, но в дело привычно вмешалась большая политика.В 1979 году в Иране произошла исламская революция, а власть перешла в руки Аятоллы Хомейни. Вашингтон это категорически не устраивало, и против исламской республики был введен широкий пакет санкций. Персы в ответ практически до нуля урезали экспорт нефти. Образовавшийся дефицит попыталась ликвидировать Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК, игравшие на стороне американцев, но паника на мировых рынках была такой, что весь следующий год биржевые котировки не опускались ниже 110 современных долларов за баррель. Одновременно шли два глобальных процесса: замедление мировой экономики и авральные попытки нарастить добычу нефти. Вторая задача была реализована, но это не помогло. Просевшая планетарная экономика не требовала такого количества нефти и на рынках образовался ее избыток, что привело к обрушению цен на нее.Теперь, когда картина тогдашнего мира стала чуть более понятна, вернемся к нашей первоначальной новости.В период первого, самого жестокого, нефтяного и финансового кризиса премьер-министром Франции был Пьер Мессмер, типичный представитель французской властной элиты того времени. Бывший военный, успевший повоевать на полях Второй мировой и посидевший во вьетнамском плену во время войны в Индокитае, подавивший "путч генералов" в Алжире и фактически управлявший Францией в период болезни тогдашнего президента Помпиду. Мессмер всеми силами поддерживал начатую еще де Голлем государственную программу развития атомной энергетики, то есть пока все боролись с проблемами, премьер-министр увидел и реализовал возможности.Именно тогда было заложено энергетическое богатство, позволяющее Франции и сегодня оставаться самой атомной страной Европы и главным экспортером электроэнергии. Мессмер продавил выделение денег на реализацию таких строек, как АЭС "Фессенхайм" (проработала до 2020 года), АЭС "Сен-Вюльба", "Гравлин", "Пьерлат" и "Дампьер-ан-Бюрли". Все эти объекты и сегодня стоят в строю, вырабатывая столь дорогую нынче электроэнергию и пополняя французский бюджет.Перечисленные выше факты малоизвестны широкому российскому читателю, зато их прекрасно помнят французские финансисты, а потому предложение отвлечься от повсеместной зеленой истерии и найти деньги для нового атомного рывка — просто образец здравомыслия и холодного расчета с прицелом на далекую перспективу.Подавляющее большинство стоящих на техническом вооружении атомных электростанций Франции построены в 80-е годы прошлого века, то есть они приближаются к своему сороковому юбилею. Возраст это не предельный, но, если пользоваться человеческими аналогиями, пришла пора задуматься о будущей пенсии. С учетом того, что к 2035 году Париж собирается остановить сразу четырнадцать атомных реакторов, во весь рост встает вопрос, чем же заменять выпадающие мощности и за счет чего сохранять статус экспортера электроэнергии. Вопрос тем более актуален, что французские соседи твердо встали на путь отказа от атомной генерации. Германия намерена остановить свои последние АЭС до конца текущего года, не позднее 2025-го потухнут реакторы бельгийских АЭС, в 2027-м вывод из эксплуатации энергоблоков начнет Испания. Все они строят экономические планы с опорой на модные источники энергии, СПГ и ВИЭ, что очень напоминает нефтяное безумие полувековой давности.Мы привычно скептически относимся к большинству западных инициатив, но в данном случае отдадим должное французским специалистам. Пока Европа судорожно пытается купировать последствия пандемии и тратит баснословные деньги на обеспечение собственных сиюминутных энергетических нужд, перед Парижем распахивается грандиозное окно возможностей. Президент Макрон уже заявил о государственной программе возрождения атомной энергетики, включая разработку и строительство реакторов малой мощности. Профильное министерство получило все необходимые распоряжения и должно представить конкретный план действий не позднее марта текущего года.Чтобы быть объективными, добавим ложку дегтя.В настоящий момент существуют обоснованные сомнения в том, что французы способны на атомный ренессанс. Ни компания Électricité de France, ни корпорация Areva не обладают техническими компетенциями и производственными мощностями для строительства реакторов. Этот факт максимально наглядно подтверждает атомный проект по другую сторону Ла-Манша. Великобритания вынашивает планы строительства сразу десяти новых АЭС, и реализация этих масштабных планов была предложена французам, но последние официально заявили, что в одиночку справиться с подобной задачей не состоянии и в качестве основного партнера, на плечи которого будет возложена задача машино- и реакторостроения, пригласили китайцев.Говоря образно, Франция сейчас стоит на пороге собственного будущего и имеет шанс войти в него с инфраструктурным, финансовым и энергетическим заделом на многие годы вперед. Будет крайне интересно посмотреть, сможет ли Париж реализовать свой второй исторический шанс и стать главным энергетическим островом внутри стремительно зеленеющей Европы.

https://ria.ru/20220211/atom-1772150109.html

https://ria.ru/20220208/zavisimost-1771525281.html

https://ria.ru/20220121/energetika-1768818058.html

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экономика, опек, франция, цены на нефть, авторы, колумнисты - авторы