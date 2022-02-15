https://ria.ru/20220215/draka-1772885893.html
В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку
В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку - РИА Новости, 15.02.2022
В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Обнинске, возникшей из-за конфликта таксиста с пассажиркой, сообщило во вторник УМВД по... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:52
2022-02-15T12:52
2022-02-15T12:52
происшествия
обнинск
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Обнинске, возникшей из-за конфликта таксиста с пассажиркой, сообщило во вторник УМВД по Калужской области.Ранее в соцсетях появились сообщения о массовой драке на проезжей части ночью на прошедших выходных. По данным очевидцев, в ней участвовали порядка 15 человек.По данным полиции, в дежурную часть ОМВД России по Обнинску обратилась местная жительница. Со слов заявительницы, она в компании знакомых в вечернее время возвращалась домой в машине такси."В ходе движения между пассажиркой и водителем возникла конфликтная ситуация, во время которой гражданин остановил транспортное средство и позвонил своим знакомым, которые в скором времени подъехали к ним. Потерпевшая пояснила, что словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщина получила удар в лицо и выронила мобильный телефон, который находился у нее в руке. После окончания драки гражданка так и не смогла найти свое имущество", - говорится в сообщении.Полиция задержала водителя такси – мужчину 1999 года рождения."Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража" и частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"… Ведется розыск остальных участников инцидента. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта", - информирует УМВД.
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происшествия, обнинск, россия, калужская область
В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку
В Обнинске конфликт таксиста с пассажиркой перерос в массовую драку, заведено дело
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Обнинске, возникшей из-за конфликта таксиста с пассажиркой, сообщило
во вторник УМВД по Калужской области.
Ранее в соцсетях появились сообщения о массовой драке на проезжей части ночью на прошедших выходных. По данным очевидцев, в ней участвовали порядка 15 человек.
По данным полиции, в дежурную часть ОМВД России по Обнинску
обратилась местная жительница. Со слов заявительницы, она в компании знакомых в вечернее время возвращалась домой в машине такси.
"В ходе движения между пассажиркой и водителем возникла конфликтная ситуация, во время которой гражданин остановил транспортное средство и позвонил своим знакомым, которые в скором времени подъехали к ним. Потерпевшая пояснила, что словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщина получила удар в лицо и выронила мобильный телефон, который находился у нее в руке. После окончания драки гражданка так и не смогла найти свое имущество", - говорится в сообщении.
Полиция задержала водителя такси – мужчину 1999 года рождения.
"Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража" и частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"… Ведется розыск остальных участников инцидента. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта", - информирует УМВД.