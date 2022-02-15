https://ria.ru/20220215/draka-1772885893.html

В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку

В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку - РИА Новости, 15.02.2022

В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Обнинске, возникшей из-за конфликта таксиста с пассажиркой, сообщило во вторник УМВД по... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:52

2022-02-15T12:52

2022-02-15T12:52

происшествия

обнинск

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Обнинске, возникшей из-за конфликта таксиста с пассажиркой, сообщило во вторник УМВД по Калужской области.Ранее в соцсетях появились сообщения о массовой драке на проезжей части ночью на прошедших выходных. По данным очевидцев, в ней участвовали порядка 15 человек.По данным полиции, в дежурную часть ОМВД России по Обнинску обратилась местная жительница. Со слов заявительницы, она в компании знакомых в вечернее время возвращалась домой в машине такси."В ходе движения между пассажиркой и водителем возникла конфликтная ситуация, во время которой гражданин остановил транспортное средство и позвонил своим знакомым, которые в скором времени подъехали к ним. Потерпевшая пояснила, что словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщина получила удар в лицо и выронила мобильный телефон, который находился у нее в руке. После окончания драки гражданка так и не смогла найти свое имущество", - говорится в сообщении.Полиция задержала водителя такси – мужчину 1999 года рождения."Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража" и частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"… Ведется розыск остальных участников инцидента. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта", - информирует УМВД.

https://ria.ru/20211212/zaderzhanie-1763377866.html

https://ria.ru/20220110/pokushenie-1767136713.html

обнинск

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калужская область

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происшествия, обнинск, россия, калужская область