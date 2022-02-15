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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины - РИА Новости, 15.02.2022
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T22:37
2022-02-15T22:37
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 19.02 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Зинченко. Выпущено три гранаты из гранатомета СПГ", - сказал представитель ведомства.В настоящее время ситуация у линии соприкосновения на окраине Донецка сохраняется спокойная. Значительных нарушений или фактов применения тяжелой артиллерии нет, передает корреспондент РИА Новости.
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины
22:37 15.02.2022
 
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины

В течение вторника в ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 19.02 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Зинченко. Выпущено три гранаты из гранатомета СПГ", - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
В настоящее время ситуация у линии соприкосновения на окраине Донецка сохраняется спокойная. Значительных нарушений или фактов применения тяжелой артиллерии нет, передает корреспондент РИА Новости.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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