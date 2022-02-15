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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины - РИА Новости, 15.02.2022
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T22:37
2022-02-15T22:37
2022-02-15T22:37
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 19.02 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Зинченко. Выпущено три гранаты из гранатомета СПГ", - сказал представитель ведомства.В настоящее время ситуация у линии соприкосновения на окраине Донецка сохраняется спокойная. Значительных нарушений или фактов применения тяжелой артиллерии нет, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
В течение вторника в ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны Украины