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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины - РИА Новости, 15.02.2022

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины

Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T22:37

2022-02-15T22:37

2022-02-15T22:37

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение вторника один раз нарушили режим прекращения огня, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 19.02 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Зинченко. Выпущено три гранаты из гранатомета СПГ", - сказал представитель ведомства.В настоящее время ситуация у линии соприкосновения на окраине Донецка сохраняется спокойная. Значительных нарушений или фактов применения тяжелой артиллерии нет, передает корреспондент РИА Новости.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины