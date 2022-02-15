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https://ria.ru/20220215/donbass-1772961158.html
ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель
ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель - РИА Новости, 15.02.2022
ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает решение Госдумы России по ЛНР и ДНР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:34
2022-02-15T17:34
жозеп боррель
в мире
владимир путин
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
украина
днр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает решение Госдумы России по ЛНР и ДНР.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."ЕС решительно осуждает решение российской Госдумы по обращению к президенту (России Владимиру – ред.) Путину о признании неподконтрольных правительству регионов Украины – Донецкой и Луганской областей в качестве независимых образований", - написал Боррель в Twitter.Он добавил, что "такое признание было бы явным нарушением минских соглашений".Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html
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жозеп боррель, в мире, владимир путин, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, украина, днр, лнр, донбасс, евросоюз, донецкая народная республика, донецкая область, луганская народная республика, луганская область
17:34 15.02.2022
 
ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает решение Госдумы России по ЛНР и ДНР.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:29
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
"ЕС решительно осуждает решение российской Госдумы по обращению к президенту (России Владимиру – ред.) Путину о признании неподконтрольных правительству регионов Украины – Донецкой и Луганской областей в качестве независимых образований", - написал Боррель в Twitter.
Он добавил, что "такое признание было бы явным нарушением минских соглашений".
Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Львов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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В Израиле предупредили о риске "косовского" сценария на Украине
 
Жозеп БоррельВ миреВладимир ПутинРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДНРЛНРДонбассЕвросоюзДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская Народная РеспубликаЛуганская область
 
 
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