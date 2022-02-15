https://ria.ru/20220215/donbass-1772961158.html

ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель

ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель - РИА Новости, 15.02.2022

ЕС решительно осуждает решение Госдумы по ЛНР и ДНР, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает решение Госдумы России по ЛНР и ДНР. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:34

2022-02-15T17:34

2022-02-15T17:34

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает решение Госдумы России по ЛНР и ДНР.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."ЕС решительно осуждает решение российской Госдумы по обращению к президенту (России Владимиру – ред.) Путину о признании неподконтрольных правительству регионов Украины – Донецкой и Луганской областей в качестве независимых образований", - написал Боррель в Twitter.Он добавил, что "такое признание было бы явным нарушением минских соглашений".Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

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