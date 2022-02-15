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В ДНР ожидают прибытия до двух рот территориальной обороны Украины

В ДНР ожидают прибытия до двух рот территориальной обороны Украины - РИА Новости, 15.02.2022

В ДНР ожидают прибытия до двух рот территориальной обороны Украины

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики ожидает в ближайшее время прибытия в Донбасс до двух рот территориальной обороны... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:38

2022-02-15T11:38

2022-02-15T11:38

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики ожидает в ближайшее время прибытия в Донбасс до двух рот территориальной обороны Украины."В ближайшие дни в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады (вооружённых сил Украины - ред.) в район населенных пунктов Новолуганское и Светлодарское прибудут до двух рот территориальной обороны, сформированных из граждан Украины, прошедших краткосрочную военную подготовку. Вы все видели этих бойцов, бегающих с деревянными автоматами. Данный личный состав будет доставлен в зону ООС (операции объединенных сил – ред.) обманом, под легендой отправки на учебные сборы на одном из полигонов ВСУ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр