https://ria.ru/20220215/donbass-1772857307.html

ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР

ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.02.2022

ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР

Украинские силовики поставили в Донбасс миномёты и артиллерийские боеприпасы образца НАТО, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:07

2022-02-15T11:07

2022-02-15T11:29

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики поставили в Донбасс миномёты и артиллерийские боеприпасы образца НАТО, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."В подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ поступили 120-миллиметровые минометы "Молот" украинского производства, эксплуатация которых ранее в 2019 году была прекращена из-за конструктивных недоработок. На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополинное прибыла партия 60-миллиметровых минометов НАТОвского образца и большое количество мин к ним", - сказал представитель ведомства.Также он добавил, что в районах населённых пунктов Невельское и Галициновка украинскими силовиками размещены станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 производства США.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772856397.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, сша