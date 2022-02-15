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ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР
ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.02.2022
ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР
Украинские силовики поставили в Донбасс миномёты и артиллерийские боеприпасы образца НАТО, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:07
2022-02-15T11:29
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
сша
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики поставили в Донбасс миномёты и артиллерийские боеприпасы образца НАТО, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."В подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ поступили 120-миллиметровые минометы "Молот" украинского производства, эксплуатация которых ранее в 2019 году была прекращена из-за конструктивных недоработок. На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополинное прибыла партия 60-миллиметровых минометов НАТОвского образца и большое количество мин к ним", - сказал представитель ведомства.Также он добавил, что в районах населённых пунктов Невельское и Галициновка украинскими силовиками размещены станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 производства США.
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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, сша
11:07 15.02.2022 (обновлено: 11:29 15.02.2022)
 
ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ поставили в Донбасс минометы и боеприпасы натовского образца

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики поставили в Донбасс миномёты и артиллерийские боеприпасы образца НАТО, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"В подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ поступили 120-миллиметровые минометы "Молот" украинского производства, эксплуатация которых ранее в 2019 году была прекращена из-за конструктивных недоработок. На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополинное прибыла партия 60-миллиметровых минометов НАТОвского образца и большое количество мин к ним", - сказал представитель ведомства.
Также он добавил, что в районах населённых пунктов Невельское и Галициновка украинскими силовиками размещены станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 производства США.
Груз военной помощи из Литвы, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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В ВСУ создали подразделение, вооруженное ПЗРК Stinger, сообщили в ДНР
 
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