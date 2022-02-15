https://ria.ru/20220215/donbass-1772843984.html

Украина разместила бронетехнику в Станице Луганской, заявили в ЛНР

Украина разместила бронетехнику в Станице Луганской, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022

Украина разместила бронетехнику в Станице Луганской, заявили в ЛНР

Украинские силовики разместили три единицы бронетехники в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская, расположенного у линии соприкосновения в РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:08

2022-02-15T10:08

2022-02-15T11:18

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Украинские силовики разместили три единицы бронетехники в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетранспортер БТР-70 и две бронированные разведывательно-дозорные машины.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772798226.html

луганская народная республика

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина