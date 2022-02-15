https://ria.ru/20220215/dogazifikatsiya-1772940359.html
В Ленобласти ускорят догазификацию региона
В Ленобласти ускорят догазификацию региона - РИА Новости, 15.02.2022
В Ленобласти ускорят догазификацию региона
В 2022 году в Ленинградской области по программе догазификации планируется подвести голубое топливо почти к 44 тысячам домовладений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:26
2022-02-15T16:26
2022-02-15T16:25
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. В 2022 году в Ленинградской области по программе догазификации планируется подвести голубое топливо почти к 44 тысячам домовладений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Вопросы газификации населенных пунктов области обсудили во вторник на совещании, которое провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По данным комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), в программе догазификации региона ― 488 населенных пунктов. Общее количество негазифицированных домовладений в них ― почти 60 тысяч.По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 15,5 миллиарда рублей. В 2021 году газ уже подвели к 3138 жилым домам, планы на 2022 год — 43879 домовладений. Остальные намечены на 2023-2024 годы и связаны с увеличением мощности действующих газораспределительных станций. Уже запланирована реконструкция ГРС Сясьстрой, Невская, Красная Зорька, работы на ГРС Всеволожска и Кузьмолово.По оценке Минэнерго России и Газпрома, Ленинградская область вошла в пятерку лучших российских регионов по объемам и темпам догазификации
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. В 2022 году в Ленинградской области по программе догазификации планируется подвести голубое топливо почти к 44 тысячам домовладений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Вопросы газификации населенных пунктов области обсудили во вторник на совещании, которое провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
По данным комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), в программе догазификации региона ― 488 населенных пунктов. Общее количество негазифицированных домовладений в них ― почти 60 тысяч.
По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 15,5 миллиарда рублей. В 2021 году газ уже подвели к 3138 жилым домам, планы на 2022 год — 43879 домовладений. Остальные намечены на 2023-2024 годы и связаны с увеличением мощности действующих газораспределительных станций. Уже запланирована реконструкция ГРС Сясьстрой, Невская, Красная Зорька, работы на ГРС Всеволожска и Кузьмолово.
По оценке Минэнерго России и Газпрома, Ленинградская область вошла в пятерку лучших российских регионов по объемам и темпам догазификации
"Проделана большая работа, важно ее продолжать, чтобы газ приходил в новые дома. Мы сделали догазификацию максимально доступной для жителей. Ленинградцам возмещаются затраты на приобретение газовой плиты, водонагревателя, котла общей стоимостью до 35 тысяч рублей. Также из бюджета выделяются средства на проведение газопровода по земельному участку. Максимальный размер субсидии на одно домовладение с этого года вырос до 180 тысяч рублей для жителей Ленинградской области, до 200 тысяч рублей ― для льготных категорий граждан, до 300 тысяч рублей― для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц", ― отметил на совещании глава региона Александр Дрозденко.