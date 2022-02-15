https://ria.ru/20220215/dogazifikatsiya-1772940359.html

В Ленобласти ускорят догазификацию региона

В Ленобласти ускорят догазификацию региона - РИА Новости, 15.02.2022

В Ленобласти ускорят догазификацию региона

В 2022 году в Ленинградской области по программе догазификации планируется подвести голубое топливо почти к 44 тысячам домовладений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:26

2022-02-15T16:26

2022-02-15T16:25

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. В 2022 году в Ленинградской области по программе догазификации планируется подвести голубое топливо почти к 44 тысячам домовладений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Вопросы газификации населенных пунктов области обсудили во вторник на совещании, которое провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По данным комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), в программе догазификации региона ― 488 населенных пунктов. Общее количество негазифицированных домовладений в них ― почти 60 тысяч.По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 15,5 миллиарда рублей. В 2021 году газ уже подвели к 3138 жилым домам, планы на 2022 год — 43879 домовладений. Остальные намечены на 2023-2024 годы и связаны с увеличением мощности действующих газораспределительных станций. Уже запланирована реконструкция ГРС Сясьстрой, Невская, Красная Зорька, работы на ГРС Всеволожска и Кузьмолово.По оценке Минэнерго России и Газпрома, Ленинградская область вошла в пятерку лучших российских регионов по объемам и темпам догазификации

https://ria.ru/20220214/teplotrassa-1772717667.html

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александр дрозденко