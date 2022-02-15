https://ria.ru/20220215/dialog-1772895866.html

Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ

Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ

Россия считает интересным предложение Варшавы возобновить в ОБСЕ диалог по евробезопасности, но переговоры с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:33

2022-02-15T13:33

2022-02-15T13:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

обсе

мид польши

польша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия считает интересным предложение Варшавы возобновить в ОБСЕ диалог по евробезопасности, но переговоры с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности остаются для Москвы в приоритете, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В контексте поиск путей преодоления растущей напряженности в Евроатлантике мы обсудили и инициативу польского председательства, которое предложило начать в ОБСЕ неформальный возобновленный диалог по евробезопасности. Мы считаем это предложение интересным, потому что оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать для того, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау."Но я напомнил, что на данном этапе главное - это наш диалог с США и наш диалог с Североатлантическим альянсом, где мы обсуждаем долгосрочные правовые гарантии безопасности", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220214/otnosheniya-1772731661.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, мид польши, польша, безопасность