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Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ
Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ
Россия считает интересным предложение Варшавы возобновить в ОБСЕ диалог по евробезопасности, но переговоры с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:33
2022-02-15T13:33
2022-02-15T13:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
обсе
мид польши
польша
безопасность
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия считает интересным предложение Варшавы возобновить в ОБСЕ диалог по евробезопасности, но переговоры с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности остаются для Москвы в приоритете, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В контексте поиск путей преодоления растущей напряженности в Евроатлантике мы обсудили и инициативу польского председательства, которое предложило начать в ОБСЕ неформальный возобновленный диалог по евробезопасности. Мы считаем это предложение интересным, потому что оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать для того, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау."Но я напомнил, что на данном этапе главное - это наш диалог с США и наш диалог с Североатлантическим альянсом, где мы обсуждаем долгосрочные правовые гарантии безопасности", - добавил Лавров.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, мид польши, польша, безопасность
Лавров оценил предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ
Глава МИД Лавров назвал предложение Польши о диалоге по евробезопасности в ОБСЕ интересным