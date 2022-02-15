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Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины

Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины - РИА Новости, 15.02.2022

Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины

Только путем диалога можно разрешить кризис вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T07:41

2022-02-15T07:41

2022-02-15T07:41

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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Только путем диалога можно разрешить кризис вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.Глава Госсовета подчеркнул, что Франция, Италия, Германия, которых он охарактеризовал как "страны доброй воли", прекрасно понимают важность диалога. Одновременно он указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Уэнди Шерман пока проявили себя как "переговорщики, предпочитающие диалог принудительным действиям".Что касается позиции НАТО, то Фраттини отметил, что нынешний генсек Североатлантического альянса скоро уйдет со своего поста, и по существу роль НАТО проявится уже при новом руководстве. В то же время он назвал недавнее заседание Совета Россия — НАТО "очень важным сигналом" и отметил, что между РФ и альянсом "должен вновь начаться диалог, еще не на высшем уровне, но диалог". "Очевидно, что какие-то угрозы на переговорах и в несколько осложнившихся отношениях могут и быть. Главное, чтобы эти угрозы не становились реальностью", — резюмировал Фраттини.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772826682.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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