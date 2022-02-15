Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины
Глава Госсовета Италии Фраттини: кризис вокруг Украины можно разрешить только через диалог
© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области. Архивное фото
РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Только путем диалога можно разрешить кризис вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
"Проблема с Украиной может быть решена только посредством постоянного диалога, в который пока вовлечены отдельные страны. Например, очень активна Франция Эммануэля Макрона, а также Италия с премьер-министром Марио Драги, который имел телефонные беседы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, в том числе недавно. А итальянскую концепцию изложили на днях в парламенте министры иностранных дел и обороны: мы за диалог с Россией, но мы ожидаем, что Россия не будет совершать опасных действий", — указал известный европейский политик.
Глава Госсовета подчеркнул, что Франция, Италия, Германия, которых он охарактеризовал как "страны доброй воли", прекрасно понимают важность диалога. Одновременно он указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Уэнди Шерман пока проявили себя как "переговорщики, предпочитающие диалог принудительным действиям".
Что касается позиции НАТО, то Фраттини отметил, что нынешний генсек Североатлантического альянса скоро уйдет со своего поста, и по существу роль НАТО проявится уже при новом руководстве. В то же время он назвал недавнее заседание Совета Россия — НАТО "очень важным сигналом" и отметил, что между РФ и альянсом "должен вновь начаться диалог, еще не на высшем уровне, но диалог". "Очевидно, что какие-то угрозы на переговорах и в несколько осложнившихся отношениях могут и быть. Главное, чтобы эти угрозы не становились реальностью", — резюмировал Фраттини.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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