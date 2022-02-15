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Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины
Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины - РИА Новости, 15.02.2022
Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины
Только путем диалога можно разрешить кризис вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:41
2022-02-15T07:41
в мире
дмитрий песков
марио драги
франция
италия
россия
нато
рим
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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Только путем диалога можно разрешить кризис вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.Глава Госсовета подчеркнул, что Франция, Италия, Германия, которых он охарактеризовал как "страны доброй воли", прекрасно понимают важность диалога. Одновременно он указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Уэнди Шерман пока проявили себя как "переговорщики, предпочитающие диалог принудительным действиям".Что касается позиции НАТО, то Фраттини отметил, что нынешний генсек Североатлантического альянса скоро уйдет со своего поста, и по существу роль НАТО проявится уже при новом руководстве. В то же время он назвал недавнее заседание Совета Россия — НАТО "очень важным сигналом" и отметил, что между РФ и альянсом "должен вновь начаться диалог, еще не на высшем уровне, но диалог". "Очевидно, что какие-то угрозы на переговорах и в несколько осложнившихся отношениях могут и быть. Главное, чтобы эти угрозы не становились реальностью", — резюмировал Фраттини.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, марио драги, франция, италия, россия, нато, рим, фраттини франко, энтони блинкен
07:41 15.02.2022
 
Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины

Глава Госсовета Италии Фраттини: кризис вокруг Украины можно разрешить только через диалог

© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Украинские военные во время учений в Донецкой области. Архивное фото
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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Только путем диалога можно разрешить кризис вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
"Проблема с Украиной может быть решена только посредством постоянного диалога, в который пока вовлечены отдельные страны. Например, очень активна Франция Эммануэля Макрона, а также Италия с премьер-министром Марио Драги, который имел телефонные беседы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, в том числе недавно. А итальянскую концепцию изложили на днях в парламенте министры иностранных дел и обороны: мы за диалог с Россией, но мы ожидаем, что Россия не будет совершать опасных действий", — указал известный европейский политик.
Глава Госсовета подчеркнул, что Франция, Италия, Германия, которых он охарактеризовал как "страны доброй воли", прекрасно понимают важность диалога. Одновременно он указал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Уэнди Шерман пока проявили себя как "переговорщики, предпочитающие диалог принудительным действиям".
Что касается позиции НАТО, то Фраттини отметил, что нынешний генсек Североатлантического альянса скоро уйдет со своего поста, и по существу роль НАТО проявится уже при новом руководстве. В то же время он назвал недавнее заседание Совета Россия — НАТО "очень важным сигналом" и отметил, что между РФ и альянсом "должен вновь начаться диалог, еще не на высшем уровне, но диалог". "Очевидно, что какие-то угрозы на переговорах и в несколько осложнившихся отношениях могут и быть. Главное, чтобы эти угрозы не становились реальностью", — резюмировал Фраттини.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
07:09
Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреДмитрий ПесковМарио ДрагиФранцияИталияРоссияНАТОРимФраттини ФранкоЭнтони Блинкен
 
 
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