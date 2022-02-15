https://ria.ru/20220215/devochka-1772830998.html

СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске

СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске - РИА Новости, 15.02.2022

СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в больнице Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:25

2022-02-15T08:25

2022-02-15T08:25

красноярский край

происшествия

ужурский район

ачинск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в больнице Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребенка в КГБУЗ "Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2" города Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следователей, плохое самочувствие и признаки кишечной инфекции у ребенка, проживавшего в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района, наблюдались с 31 января. Мать неоднократно вызывала скорую и педиатра, однако ребенка не госпитализировали. В начале февраля женщина обращалась в больницу Ужура, где ей также отказали, сообщив, что ребенка надо транспортировать в Ачинск, не передав информацию об этом в реанимационно-консультативный центр и не согласовав транспортировку.В итоге младенца с диагнозом "острая кишечная инфекция" отправили с фельдшером и матерью без реанимационного оборудования. В больницу ребенка доставили уже в состоянии клинической смерти, спасти девочку не удалось.В ведомстве отметили, что глава СК РФ Александр Быстрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

https://ria.ru/20220215/mladenets-1772815130.html

красноярский край

ужурский район

ачинск

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красноярский край, происшествия, ужурский район, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)