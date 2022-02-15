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СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске
СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске - РИА Новости, 15.02.2022
СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в больнице Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:25
2022-02-15T08:25
красноярский край
происшествия
ужурский район
ачинск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в больнице Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребенка в КГБУЗ "Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2" города Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следователей, плохое самочувствие и признаки кишечной инфекции у ребенка, проживавшего в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района, наблюдались с 31 января. Мать неоднократно вызывала скорую и педиатра, однако ребенка не госпитализировали. В начале февраля женщина обращалась в больницу Ужура, где ей также отказали, сообщив, что ребенка надо транспортировать в Ачинск, не передав информацию об этом в реанимационно-консультативный центр и не согласовав транспортировку.В итоге младенца с диагнозом "острая кишечная инфекция" отправили с фельдшером и матерью без реанимационного оборудования. В больницу ребенка доставили уже в состоянии клинической смерти, спасти девочку не удалось.В ведомстве отметили, что глава СК РФ Александр Быстрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.
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красноярский край
ужурский район
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красноярский край, происшествия, ужурский район, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)
08:25 15.02.2022
 
СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в Ачинске

СК завел уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в больнице в Ачинске

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в больнице Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребенка в КГБУЗ "Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2" города Ачинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, плохое самочувствие и признаки кишечной инфекции у ребенка, проживавшего в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района, наблюдались с 31 января. Мать неоднократно вызывала скорую и педиатра, однако ребенка не госпитализировали. В начале февраля женщина обращалась в больницу Ужура, где ей также отказали, сообщив, что ребенка надо транспортировать в Ачинск, не передав информацию об этом в реанимационно-консультативный центр и не согласовав транспортировку.
В итоге младенца с диагнозом "острая кишечная инфекция" отправили с фельдшером и матерью без реанимационного оборудования. В больницу ребенка доставили уже в состоянии клинической смерти, спасти девочку не удалось.
В ведомстве отметили, что глава СК РФ Александр Быстрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
00:36
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Красноярский крайПроисшествияУжурский районАчинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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