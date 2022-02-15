https://ria.ru/20220215/derevya-1773001822.html

Москва выделила более 740 млн рублей на высадку новых деревьев в 2022 году

Москва выделила более 740 млн рублей на высадку новых деревьев в 2022 году - РИА Новости, 15.02.2022

Москва выделила более 740 млн рублей на высадку новых деревьев в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы на 2022 год по высадке в городе новых деревьев, на эти цели будет направлено более 740 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:30

2022-02-15T19:30

2022-02-15T20:46

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы на 2022 год по высадке в городе новых деревьев, на эти цели будет направлено более 740 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы."В 2022 году на улицах Москвы будет высажено 15 тысяч деревьев, в том числе 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных. Новые деревья высадят на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щёлковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Намёткина и других. Постановление правительства Москвы о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 миллиона рублей подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2022 году высадка новых деревьев будет продолжена в рамках городских проектов "Миллион деревьев", "Наше дерево" и ряда других. В 2011-2021 годах в Москве было высажено свыше 10 миллионов деревьев и кустарников.

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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, ярославское шоссе