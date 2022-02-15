https://ria.ru/20220215/deeskalatsiya-1772957456.html

Шольц призвал к срочной деэскалации вокруг Украины

Шольц призвал к срочной деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц призвал к срочной деэскалации вокруг Украины

Срочно необходима деэскалация ситуации вокруг Украины, война не должна начаться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:22

2022-02-15T17:22

2022-02-15T17:43

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Срочно необходима деэскалация ситуации вокруг Украины, война не должна начаться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц,"Мой визит проходит под знаком кризиса, самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе. Военная деятельность России и концентрация российских войск вдоль границы заняли многое время в наших переговорах, а также вопросы о гарантиях безопасности, которые сформулированы Россией. Я высказал свою оценку ситуации с безопасностью, и то как мы и наши европейские партнеры оценивают эту ситуацию", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы озабочены, что сто тысяч военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война", - добавил он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

https://ria.ru/20220215/katastrofa-1772962540.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, олаф шольц, германия