https://ria.ru/20220215/ddos-ataka-1773018560.html

Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на портал госуслуг

Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на портал госуслуг - РИА Новости, 15.02.2022

Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на портал госуслуг

Украинский портал предоставления госуслуг "Дия" ("Действие") подвергся мощной DDoS-атаке, начальный вектор которой "исходит из РФ и КНР", утверждает министр... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T23:33

2022-02-15T23:33

2022-02-15T23:43

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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Украинский портал предоставления госуслуг "Дия" ("Действие") подвергся мощной DDoS-атаке, начальный вектор которой "исходит из РФ и КНР", утверждает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Приблизительно в 20.00 (21.00 мск), вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дия", что было ожидаемо. Первоначальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита". Для пользователей атака осталась незаметной", - написал Федоров в своем Telegram-канале.Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил о хакерской атаке на сайты министерства обороны, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка". Позже Госспецсвязь страны заявила, что доступ к банковским ресурсам возобновлен.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768208921.html

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украина, кибербезопасность, в мире, технологии, приватбанк