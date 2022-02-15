19:49 15.02.2022 (обновлено: 20:22 15.02.2022)
На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и двух банков
Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и банков
Мужчина за компьютером
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил во вторник о DDoS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка".
Ранее сообщалось, что на Украине пропал доступ к сайтам украинского министерства обороны и Вооруженных сил.
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"В течение последних часов "Приватбанк" находится под массированной DDoS-атакой. Пользователи "Приват24" (приложение банка – ред.) сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в "Приват24", у других не отображаются баланс и последние транзакции. В "Привате" уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковались сайты минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь, по большому счету, его агрессивные планы не срабатывают", - говорится в сообщении центра в Telegram.
В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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