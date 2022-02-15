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Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов
Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов - РИА Новости, 15.02.2022
Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что задействует закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:50
2022-02-15T01:24
в мире
джастин трюдо
канада
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что задействует закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране.Он подчеркнул, что это временный режим. Среди мер, которые будут действовать в рамках закона о ЧП, премьер указал предоставление полиции дополнительных полномочий, в том числе в вопросе наложения штрафов и арестов, и другие действия.Ранее СМИ сообщали, что Трюдо намерен применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы предоставить правительству дополнительные полномочия для разрешения ситуации с протестами.В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил ЧП.
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в мире, джастин трюдо, канада, коронавирус covid-19
00:50 15.02.2022 (обновлено: 01:24 15.02.2022)
 
Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов

Премьер-министр Канады Трюдо решил задействовать закон о ЧП из-за протестов в стране

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что задействует закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране.

"После обсуждений с кабинетом, после консультаций с премьерами всех провинций и территорий, после разговоров с лидерами оппозиции федеральное правительство задействует закон о чрезвычайном положении, чтобы дополнить потенциал провинций и территорий, чтобы решить вопрос с блокадами и оккупациями", — сообщил Трюдо.

Он подчеркнул, что это временный режим. Среди мер, которые будут действовать в рамках закона о ЧП, премьер указал предоставление полиции дополнительных полномочий, в том числе в вопросе наложения штрафов и арестов, и другие действия.
Ранее СМИ сообщали, что Трюдо намерен применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы предоставить правительству дополнительные полномочия для разрешения ситуации с протестами.
В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил ЧП.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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В миреДжастин ТрюдоКанадаКоронавирус COVID-19
 
 
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