https://ria.ru/20220215/chp-1772815675.html

Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов

Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов - РИА Новости, 15.02.2022

Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что задействует закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:50

2022-02-15T00:50

2022-02-15T01:24

в мире

джастин трюдо

канада

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что задействует закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране.Он подчеркнул, что это временный режим. Среди мер, которые будут действовать в рамках закона о ЧП, премьер указал предоставление полиции дополнительных полномочий, в том числе в вопросе наложения штрафов и арестов, и другие действия.Ранее СМИ сообщали, что Трюдо намерен применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы предоставить правительству дополнительные полномочия для разрешения ситуации с протестами.В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил ЧП.

https://ria.ru/20220214/kanada-1772803668.html

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в мире, джастин трюдо, канада, коронавирус covid-19