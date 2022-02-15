00:50 15.02.2022 (обновлено: 01:24 15.02.2022)
Премьер-министр Канады решил задействовать закон о ЧП из-за протестов
Премьер-министр Канады Трюдо решил задействовать закон о ЧП из-за протестов в стране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что задействует закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране.
"После обсуждений с кабинетом, после консультаций с премьерами всех провинций и территорий, после разговоров с лидерами оппозиции федеральное правительство задействует закон о чрезвычайном положении, чтобы дополнить потенциал провинций и территорий, чтобы решить вопрос с блокадами и оккупациями", — сообщил Трюдо.
Он подчеркнул, что это временный режим. Среди мер, которые будут действовать в рамках закона о ЧП, премьер указал предоставление полиции дополнительных полномочий, в том числе в вопросе наложения штрафов и арестов, и другие действия.
Ранее СМИ сообщали, что Трюдо намерен применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы предоставить правительству дополнительные полномочия для разрешения ситуации с протестами.
В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил ЧП.