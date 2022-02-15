https://ria.ru/20220215/chizhov-1772836863.html
Если Украина нападет на Россию, она ответит, заявил Чижов
Если Украина нападет на Россию, она ответит, заявил Чижов - РИА Новости, 15.02.2022
Если Украина нападет на Россию, она ответит, заявил Чижов
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет предпринимать действий по Украине, если Москву "на это не спровоцируют". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:23
2022-02-15T09:23
2022-02-15T09:35
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет предпринимать действий по Украине, если Москву "на это не спровоцируют"."Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют", - заявил Чижов в интервью британской газете Guardian."Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html
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в мире, москва, россия, украина, дмитрий песков, киев, нато, ситуация в днр и лнр
09:23 15.02.2022 (обновлено: 09:35 15.02.2022)
Если Украина нападет на Россию, она ответит, заявил Чижов
Постпред Чижов заявил, что не стоит удивлять ответу России, если на нее нападет Украина