https://ria.ru/20220215/braziliya-1772873560.html

Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство

Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство - РИА Новости, 15.02.2022

Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство

Президент России Владимир Путин 16 февраля обсудит с президентом Бразилии Жаиром Болсонару укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:09

2022-02-15T12:09

2022-02-15T12:20

политика

владимир путин

жаир болсонару

бразилия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 февраля обсудит с президентом Бразилии Жаиром Болсонару укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Жаиром Болсонару, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что сторонами планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.

https://ria.ru/20220209/davlenie-1771787432.html

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политика, владимир путин, жаир болсонару, бразилия