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Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство
Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство - РИА Новости, 15.02.2022
Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство
Президент России Владимир Путин 16 февраля обсудит с президентом Бразилии Жаиром Болсонару укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:09
2022-02-15T12:09
2022-02-15T12:20
политика
владимир путин
жаир болсонару
бразилия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 февраля обсудит с президентом Бразилии Жаиром Болсонару укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Жаиром Болсонару, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что сторонами планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.
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политика, владимир путин, жаир болсонару, бразилия
12:09 15.02.2022 (обновлено: 12:20 15.02.2022)
Путин обсудит с Болсонару российско-бразильское партнерство
Главы России и Бразилии Путин и Болсонару обсудят партнерство двух стран