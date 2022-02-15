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Боррель: в случае эскалации "Северный поток — 2" могут временно закрыть
Боррель: в случае эскалации "Северный поток — 2" могут временно закрыть - РИА Новости, 15.02.2022
Боррель: в случае эскалации "Северный поток — 2" могут временно закрыть
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что в случае эскалации на Украине проект "Северный поток — 2" не заработает, но это не означает, что он будет... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:07
2022-02-15T15:07
экономика
сергей лавров
россия
киев
сша
газпром
nord stream 2 ag
евросоюз
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что в случае эскалации на Украине проект "Северный поток — 2" не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ также не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации."Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток — 2" не заработает... Это не означает, что "Северный поток 2" перестанет работать навсегда", - отметил Боррель в эфире радио BBC.По мнению главы дипломатии Евросоюза, в случае обострения ситуации будет затронут не только "Северный поток — 2", но и поставки газа из РФ в Европу в целом."Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех (стран), которые их вводит", - подчеркнул он.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772740029.html
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экономика, сергей лавров, россия, киев, сша, газпром, nord stream 2 ag, евросоюз, северный поток — 2
15:07 15.02.2022
 
Боррель: в случае эскалации "Северный поток — 2" могут временно закрыть

Глава дипломатии ЕС Боррель: при эскалации "Северный поток — 2" могут временно закрыть

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что в случае эскалации на Украине проект "Северный поток — 2" не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ также не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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"Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток — 2" не заработает... Это не означает, что "Северный поток 2" перестанет работать навсегда", - отметил Боррель в эфире радио BBC.
По мнению главы дипломатии Евросоюза, в случае обострения ситуации будет затронут не только "Северный поток — 2", но и поставки газа из РФ в Европу в целом.
"Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех (стран), которые их вводит", - подчеркнул он.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
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ЭкономикаСергей ЛавровРоссияКиевСШАГазпромNord Stream 2 AGЕвросоюзСеверный поток — 2
 
 
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