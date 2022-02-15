https://ria.ru/20220215/blinken-1773016116.html

Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть

Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть - РИА Новости, 15.02.2022

Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть

Возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T22:49

2022-02-15T22:49

2022-02-15T23:26

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энтони блинкен

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым."Госсекретарь подчеркнул, что, хотя дальнейшая агрессия России против Украины спровоцирует быстрый, сплоченный и жесткий ответ трансатлантического сообщества, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что возможности для мирного разрешения кризиса все еще сохраняются", — говорится в заявлении Госдепа, опубликованном по итогам разговора.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772973597.html

https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772967034.html

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в мире, россия, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша, сергей лавров