Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/blinken-1773016116.html
Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть
Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть - РИА Новости, 15.02.2022
Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть
Возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T22:49
2022-02-15T23:26
в мире
россия
украина
энтони блинкен
государственный департамент сша
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_837f612246a2cd8c85377070d7a8bb9f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым."Госсекретарь подчеркнул, что, хотя дальнейшая агрессия России против Украины спровоцирует быстрый, сплоченный и жесткий ответ трансатлантического сообщества, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что возможности для мирного разрешения кризиса все еще сохраняются", — говорится в заявлении Госдепа, опубликованном по итогам разговора.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772973597.html
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772967034.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690247_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_2a51c8fe34b7f7aaca3f7807bb1f8882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша, сергей лавров
22:49 15.02.2022 (обновлено: 23:26 15.02.2022)
 
Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине есть

Госдеп: Блинкен заявил Лаврову, что шансы на разрешение кризиса на Украине сохраняются

© REUTERS / POOLГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / POOL
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Госсекретарь подчеркнул, что, хотя дальнейшая агрессия России против Украины спровоцирует быстрый, сплоченный и жесткий ответ трансатлантического сообщества, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что возможности для мирного разрешения кризиса все еще сохраняются", — говорится в заявлении Госдепа, опубликованном по итогам разговора.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 18:16
В США назвали виновника украинского кризиса
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.
По плану: Путин ответил на вопрос, как Россия будет действовать дальше - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:51
Путин рассказал, как Россия будет действовать в сфере безопасности
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияУкраинаЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала