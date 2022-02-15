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Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России
Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России
НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:30
2022-02-15T18:31
в мире
владимир путин
россия
германия
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Что касается ситуации с переговорами: позиции разнятся.., но важно, что мы говорим друг с другом", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Предложения, которые были сформулированы Россией, - мы тоже с ними не согласны, НАТО и ЕС не согласны, но и там тоже содержатся пункты, о которых мы готовы говорить и которые готовы обсуждать. Сейчас необходимо, чтобы не возникла опасная ситуация", - подытожил Шольц.
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в мире, владимир путин, россия, германия, олаф шольц, нато
18:30 15.02.2022 (обновлено: 18:31 15.02.2022)
 
Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО и ЕС не согласны с Россией, но есть пункты, которые можно обсудить

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Что касается ситуации с переговорами: позиции разнятся.., но важно, что мы говорим друг с другом", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Предложения, которые были сформулированы Россией, - мы тоже с ними не согласны, НАТО и ЕС не согласны, но и там тоже содержатся пункты, о которых мы готовы говорить и которые готовы обсуждать. Сейчас необходимо, чтобы не возникла опасная ситуация", - подытожил Шольц.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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В миреВладимир ПутинРоссияГерманияОлаф ШольцНАТО
 
 
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