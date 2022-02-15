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Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России

Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России

НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:30

2022-02-15T18:30

2022-02-15T18:31

в мире

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россия

германия

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Что касается ситуации с переговорами: позиции разнятся.., но важно, что мы говорим друг с другом", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Предложения, которые были сформулированы Россией, - мы тоже с ними не согласны, НАТО и ЕС не согласны, но и там тоже содержатся пункты, о которых мы готовы говорить и которые готовы обсуждать. Сейчас необходимо, чтобы не возникла опасная ситуация", - подытожил Шольц.

россия

германия

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в мире, владимир путин, россия, германия, олаф шольц, нато