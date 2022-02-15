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Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе
Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе - РИА Новости, 15.02.2022
Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе
Россия рассчитывает, что диалог по гарантиям безопасности будет развиваться в комплексе, учитывая озабоченности всех сторон, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:15
2022-02-15T18:33
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что диалог по гарантиям безопасности будет развиваться в комплексе, учитывая озабоченности всех сторон, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.Он отметил, что Россия готова обсуждать вопросы по безопасности только в совокупности с основополагающими вопросами, которые представляют для РФ первоочередное значение."Мы готовы к этой совместной работе и дальше, мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас является безусловным приоритетом", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, в мире
18:15 15.02.2022 (обновлено: 18:33 15.02.2022)
 
Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе

Президент Путин: Россия ждет, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что диалог по гарантиям безопасности будет развиваться в комплексе, учитывая озабоченности всех сторон, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Он отметил, что Россия готова обсуждать вопросы по безопасности только в совокупности с основополагающими вопросами, которые представляют для РФ первоочередное значение.
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"Мы готовы к этой совместной работе и дальше, мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас является безусловным приоритетом", - сказал Путин.
 
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