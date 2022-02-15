https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772973404.html

Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе

Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе - РИА Новости, 15.02.2022

Путин надеется, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе

Россия рассчитывает, что диалог по гарантиям безопасности будет развиваться в комплексе, учитывая озабоченности всех сторон, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:15

2022-02-15T18:15

2022-02-15T18:33

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772653223_0:23:2000:1149_1920x0_80_0_0_3fd35db995aae7db40fd3e90af488c74.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что диалог по гарантиям безопасности будет развиваться в комплексе, учитывая озабоченности всех сторон, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.Он отметил, что Россия готова обсуждать вопросы по безопасности только в совокупности с основополагающими вопросами, которые представляют для РФ первоочередное значение."Мы готовы к этой совместной работе и дальше, мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас является безусловным приоритетом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220215/nato-1772946466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире