17:51 15.02.2022 (обновлено: 19:38 15.02.2022)
Путин рассказал, как Россия будет действовать в сфере безопасности
Путин: в сфере безопасности Россия будет действовать по плану в зависимости от обстановки
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что будет определять политику Москвы в сфере безопасности.
"Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас", — заявил он.
Российский лидер добавил, что Кремль стремится договариваться с партнерами. При этом глава государства подчеркнул, что Москва готова обсуждать эти вопросы только в совокупности с другими темами, которые имеют для нее первоочередное значение.
"Мы готовы к этой совместной работе и дальше, мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас является безусловным приоритетом", — подчеркнул Путин.
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В числе таких тем — нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к позициям 1997 года и неразмещение вблизи российских границ боевых ударных комплексов.
"Все, по-моему, понятно и ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе, но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение", — добавил президент.
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.