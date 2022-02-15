https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772958033.html

Европейская безопасность может быть только с Россией, заявил Шольц

Европейская безопасность может быть только с Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2022

Европейская безопасность может быть только с Россией, заявил Шольц

Европейская безопасность не может быть против России, а только вместе с ней, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:23

2022-02-15T17:23

2022-02-15T17:36

олаф шольц

россия

нато

германия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейская безопасность не может быть против России, а только вместе с ней, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины - и в НАТО, и в Европейском союзе", - сказал Шольц в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220215/nato-1772946466.html

россия

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олаф шольц, россия, нато, германия