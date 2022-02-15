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Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности
Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности
Стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию по нежеланию обсуждать с РФ ограничение вооружений в Европе, говорит о том, что "не все потеряно", заявил... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:39
2022-02-15T14:10
в мире
сша
россия
нато
сергей лавров
збигнев рау
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию по нежеланию обсуждать с РФ ограничение вооружений в Европе, говорит о том, что "не все потеряно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез", - заявил Лавров на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать с НАТО и США их предложения по контролю над вооружениями.Он пояснил, что еще в 2019 году Россия объявила мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности и предлагала обсуждать эту тему, но тогда "нас даже слушать не захотели".Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы. "Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html
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в мире, сша, россия, нато, сергей лавров, збигнев рау
13:39 15.02.2022 (обновлено: 14:10 15.02.2022)
 
Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности

Глава МИД Лавров рассказал о готовности Запада обсудить часть предложений по безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию по нежеланию обсуждать с РФ ограничение вооружений в Европе, говорит о том, что "не все потеряно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез", - заявил Лавров на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать с НАТО и США их предложения по контролю над вооружениями.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 08:41
В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
Он пояснил, что еще в 2019 году Россия объявила мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности и предлагала обсуждать эту тему, но тогда "нас даже слушать не захотели".
"Запад в итоге ответил, когда понял, что мы всерьез ведем разговор о необходимости радикальных перемен в сфере европейской безопасности, позитивно на те инициативы, которые долгое время отвергал. Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы. "Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров", - пояснил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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