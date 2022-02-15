https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772897702.html

Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности

Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности

Стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию по нежеланию обсуждать с РФ ограничение вооружений в Европе, говорит о том, что "не все потеряно", заявил... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:39

2022-02-15T13:39

2022-02-15T14:10

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию по нежеланию обсуждать с РФ ограничение вооружений в Европе, говорит о том, что "не все потеряно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез", - заявил Лавров на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать с НАТО и США их предложения по контролю над вооружениями.Он пояснил, что еще в 2019 году Россия объявила мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности и предлагала обсуждать эту тему, но тогда "нас даже слушать не захотели".Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы. "Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров", - пояснил Лавров.

https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html

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в мире, сша, россия, нато, сергей лавров, збигнев рау