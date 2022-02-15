https://ria.ru/20220215/bayden-1773019853.html

США не намерены дестабилизировать ситуацию в России, заявил Байден

США не намерены дестабилизировать ситуацию в России, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2022

США не намерены дестабилизировать ситуацию в России, заявил Байден

Президент США Джо Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-15T23:52

2022-02-15T23:52

2022-02-16T08:47

сша

россия

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной. В своей речи он вспомнил события Второй мировой войны, когда американцы и русские "сражались и жертв".В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/minoborony-1772857394.html

https://ria.ru/20220215/bayden-1773018770.html

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сша, россия, джо байден, в мире