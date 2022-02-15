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Байден заявил, что возможность "атаки" России на Украину остается
Байден заявил, что возможность "атаки" России на Украину остается - РИА Новости, 15.02.2022
Байден заявил, что возможность "атаки" России на Украину остается
США считают, что возможность "атаки" России на Украину остается, заявил американский президент Джо Байден в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T23:37
2022-02-15T23:49
в мире
джо байден
сша
украина
россия
евросоюз
нато
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. США считают, что возможность "атаки" России на Украину остается, заявил американский президент Джо Байден в связи с ситуацией на Украине.При этом американская сторона никаких доказательств своим заявлениям не приводит."Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным", - сказал Байден в видеообращении, которое транслируют местные телеканалы в прямом эфире.Он подчеркнул, что США остаются привержены дипломатическому решению ситуации.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772973597.html
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в мире, джо байден, сша, украина, россия, евросоюз, нато
23:37 15.02.2022 (обновлено: 23:49 15.02.2022)
 
Байден заявил, что возможность "атаки" России на Украину остается

Президент США Байден заявил, что возможность "атаки" России на Украину остается

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. США считают, что возможность "атаки" России на Украину остается, заявил американский президент Джо Байден в связи с ситуацией на Украине.
При этом американская сторона никаких доказательств своим заявлениям не приводит.
"Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным", - сказал Байден в видеообращении, которое транслируют местные телеканалы в прямом эфире.
Он подчеркнул, что США остаются привержены дипломатическому решению ситуации.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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В США назвали виновника украинского кризиса
После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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