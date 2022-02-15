20:45 15.02.2022 (обновлено: 23:24 15.02.2022)
Байден выступит с заявлением по Украине
Белый дом анонсировал новое заявление Байдена по ситуации вокруг Украины
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник днем выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с РФ по данной тематике, заявил Белый дом.
Согласно обновленному графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 мск).
"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнеры, предлагали России за последние месяцы", - проинформировали в Белом доме.
Речь Байдена по Украине изначально не числилась в его рабочем графике на вторник. Ранее в этот день у президента США состоялся новый телефонный разговор с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, с которым он регулярно поддерживает контакт по украинской проблематике.
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Выступление хозяина Белого дома пройдет на фоне прозвучавшего во вторник заявления представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.